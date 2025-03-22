Происшествия

Волонтеры сообщили о гибели пропавшего 2 года назад волгоградского боксера

Происшествия 22.03.2025 10:55
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22.03.2025 10:55


В Волгоградской области завершились поиски пропавшего 29 апреля 2023 года боксера Александра Рудакова. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили волонтеры из поискового отряда «Оберег», выразив соболезнования родным мужчины. 

Напомним, что житель рабочего поселка Городище Александр Рудаков ушел из дома весной два года назад и бесследно исчез. По словам его супруги, мужчину последний раз видели у ж/д переезда на Разгуляевке. Силы волонтеров были направлены на поиски, однако уже спустя полмесяца мероприятия зашли в тупик. Как сообщала ИА «Высота 102» жена пропавшего, ее муж  как будто бы испарился. При этом подчеркнем, что женщина оперативно обратилась в полицию.  

– В тот день Саша отправился к родителям, помогал с огородом. Как рассказал его друг, который был вместе с ним, они расстались на ж/д переезде на Разгуляевке. По словам знакомого Саши, он видел, что мой муж остановился у какой-то машины, а потом резко побежал в сторону карьера. Заявление в полицию мы написали утром 30 апреля, – сообщала Лиля. 

Молодой мужчина воспитывал маленького ребенка, занимался боксом и не имел вредных привычек. 

Что стало причиной его гибели, и где было обнаружено тело пропавшего, редакция ИА «Высота 102» выясняет в правоохранительных органах. 

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