Сорвался в карьер: под Волгоградом пятые сутки ищут 20-летнего боксера

В Городищенском районе Волгоградской области уже пятый день разыскивают пропавшего Александра Денисовича Рудакова. Как сообщает ИА «Высота 102», житель рабочего поселка Городище ушел из дома 29 апреля и бесследно исчез.
— 29 апреля он пропал. Никогда такого не было. У нас ведь маленький ребенок, ответственность. Вечером он мне позвонил, сказал, что едет домой. В тот день Саша отправился к родителям, помогал с огородом. Как рассказал его друг, который был вместе с ним, они расстались на ж/д переезде на Разгуляевке. По словам знакомого Саши, он видел, что мой муж остановился у какой-то машины, а потом резко побежал в сторону карьера. Заявление в полицию мы написали утром 30 апреля, — рассказала супруга пропавшего, представившаяся Лилей.
По словам девушки, супруг занимался боксом и не имел вредных привычек.
— Многие СМИ стали писать, что у Александра какие-то проблемы с памятью, но это не так. Не знаю, откуда они это взяли, — недоумевает волгоградка. — Сегодня в 19.00 мы собираемся с волонтерами в Городище у церкви, чтобы продолжить поиски. Пойдем по окрестностям.
Поисковики «ЛизаАлерт» опубликовали приметы Александра:
рост 175 сантиметров
нормальное телосложение
волосы темно-каштанового цвета
глаза карие
В день исчезновения был одет в футболку синего цвета, черные спортивные штаны и темные кроссовки.
Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com
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