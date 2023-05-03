Сорвался в карьер: под Волгоградом пятые сутки ищут 20-летнего боксера

В Городищенском районе Волгоградской области уже пятый день разыскивают пропавшего Александра Денисовича Рудакова. Как сообщает ИА «Высота 102», житель рабочего поселка Городище ушел из дома 29 апреля и бесследно исчез.

— 29 апреля он пропал. Никогда такого не было. У нас ведь маленький ребенок, ответственность. Вечером он мне позвонил, сказал, что едет домой. В тот день Саша отправился к родителям, помогал с огородом. Как рассказал его друг, который был вместе с ним, они расстались на ж/д переезде на Разгуляевке. По словам знакомого Саши, он видел, что мой муж остановился у какой-то машины, а потом резко побежал в сторону карьера. Заявление в полицию мы написали утром 30 апреля, — рассказала супруга пропавшего, представившаяся Лилей.

По словам девушки, супруг занимался боксом и не имел вредных привычек.

— Многие СМИ стали писать, что у Александра какие-то проблемы с памятью, но это не так. Не знаю, откуда они это взяли, — недоумевает волгоградка. — Сегодня в 19.00 мы собираемся с волонтерами в Городище у церкви, чтобы продолжить поиски. Пойдем по окрестностям.

Поисковики «ЛизаАлерт» опубликовали приметы Александра:

рост 175 сантиметров

нормальное телосложение

волосы темно-каштанового цвета

глаза карие

В день исчезновения был одет в футболку синего цвета, черные спортивные штаны и темные кроссовки.

Фото: «ЛизаАлерт» / vk.com

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