Случай заболевания EVALI зафиксирован у подростка в России





Новую для России болезнь EVALI, которую также называют «болезнью вейперов», обнаружили в Томской области у подростка. Об этом сообщило 19 марта региональное управление Роспотребнадзора.

– Облитерирующий бронхиолит [EVALI]– заболевание, поражающее бронхиолы. Проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. Выявляется заболевание при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна, – сообщают специалисты томского РПН. – В Томске уже имели место случаи заболеваний, возникшие у детей подросткового возраста после употребления курительных смесей (токсическое отравление, – Прим.ред.).

На сегодня нет эффективного лечения EVALI. Провоцирует его возникновение регулярное вдыхание ароматизатора диацетила.