Федеральные новости

Случай заболевания EVALI зафиксирован у подростка в России

Федеральные новости 19.03.2025 14:13
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19.03.2025 14:13


Новую для России болезнь EVALI, которую также называют «болезнью вейперов», обнаружили в Томской области у подростка. Об этом сообщило 19 марта региональное управление Роспотребнадзора.   

– Облитерирующий бронхиолит [EVALI]– заболевание, поражающее бронхиолы. Проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. Выявляется заболевание при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна, – сообщают специалисты томского РПН. – В Томске уже имели место случаи заболеваний, возникшие у детей подросткового возраста после употребления курительных смесей (токсическое отравление, – Прим.ред.).

На сегодня нет эффективного лечения EVALI. Провоцирует его возникновение регулярное вдыхание ароматизатора диацетила.  

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