Общество 19.03.2025 11:37
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19.03.2025 11:37
Новые данные о численности населения Волгоградской области в разрезе естественного движения населения и миграционных потоков выдал Росстат. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную информацию статистического федерального ведомства, на 1 января 2025 года численность населения региона составляла 2 миллиона 434 тысячи 46 человек. Для сравнения: на 1 января 2024 года в регионе проживалj большее количество жителей – 2 миллиона 453 тысячи 898 человек.
Согласно данным Росстата, в 2024 году в целом численность населения региона сократилась на 19 тысяч 852 человека. 16 тысяч 656 человек из этого количества – это жители, которые скончались по разным причинам. Еще 3 тысячи 196 человек – это миграционная убыль населения по итогам прошлого года.
Уже в апреле этого года Росстат должен опубликовать данные о численности населения по муниципальным образованиям регионов.
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