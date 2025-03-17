Происшествия

В Волгограде засняли лихача, устроившего заезд по встречке на ул. Кирова

Происшествия 17.03.2025 21:20
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17.03.2025 21:20


17 марта в Кировском районе Волгограда лихач на иномарке чудом не устроил ДТП у остановки общественного транспорта «Сквер Доблести и Славы». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, водитель за рулём BMW проехал по встречной полосе ул. Кирова.



- Всё произошло из-за проезжей части ул. Евгения Рогова. Дорогу построили, а выезда на ул. Кирова нормального нет. Чтобы продолжить движение в сторону Красноармейского, необходимо сделать солидный крюк почти в полтора километра, вернувшись аж к Медсанчасти. Большинство, конечно, так и делают, но постоянно находятся какие-то «умники», которые пытаются проскочить отрезок от выезда с ул. Евгения Рогова до ул. Зины Маресьева по встречной полосе, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

По словам женщины, смельчаки, «срезающие» дорогу, не только подвергают свою жизнь и жизни других автолюбителей опасности, но и создают угрозу для пешеходов.

- Здесь приходится им по встречке проезжать небольшой отрезок – всего около 40 метров, но именно тут расположен пешеходный переход. В результате такие вот лихачи, неожиданно выскакивая на встречную полосу, застают врасплох рядовых прохожих. Сколько раз такое уже видела, - добавила женщина.

Напомним, ранее редакция уже сообщала, что вот уже полтора года власти не могут разработать проект строительства новой дороги от ул. Евгения Рогова к ул. Кирова с обустройством современного перекрёстка. На прошлой неделе мэрия разорвала контракт со специализированной организацией, которая взяла деньги, но так и не смогла вовремя подготовить документы.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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