В Волгограде финальный участок 1-й Продольной остался без проекта





В Волгограде мэрия разорвала контракт с компанией «ПИИ ВолгаГражданПроект», которая взялась за разработку документов для строительства финального участка 1-й Продольной в Кировском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», организация за полтора года так и не подготовила проект 380-метрового выезда с ул. им. Евгения Рогова на ул. Кирова у пересечения с ул. Зины Маресевой.

По контракту, работы должны были завершиться 29 марта 2024 года. На эти цели из бюджета было выделено 9,9 млн рублей. Однако документы чиновникам в срок так и не были предоставлены. Муниципалитет дал подрядчику ещё время, однако организация так и не попыталась наверстать упущенное. В результате администрация Волгограда приняла решение распрощаться с подрядчиком.





Кроме того, компании теперь предстоит выплатить властям штраф в размере 2,8 млн рублей за просрочку в выполнении обязательств.

Новая дорога должна была обеспечить полноценный выезд с ул. им. Евгения Рогова на ул. Кирова. В настоящее время здесь уже существует проезжая часть, однако она была построена ещё в советское время и не предназначена для проезда большого объёма автомобилей. Сейчас транспортному потоку приходится протискиваться в «узкое горлышко», перестраиваясь на финальном этапе пути с четырёх в две полосы движения.

Отметим, разработка проектно-сметной документации теперь откладывается на неопределённый срок – до проведения нового конкурса по отбору подрядной организации.