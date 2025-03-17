



В Волгограде прошёл массовый рейд по местам проживания цыганской элиты. Как сообщает ИА «Высота 102», полицейские совместно с бойцами спецподразделения СОБР нагрянули в особняки представителей вольного народа на территории Кировского и Красноармейского районов.







- Полицейские проверяли соблюдение законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, законность проживания, нахождение в розыске, а также причастность к ранее совершенным преступлениям, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Также в оперативном мероприятии приняли участие участковые, сотрудники уголовного розыска, а также инспекторы ГАИ.

Отметим, в результате рейда правоохранители зафиксировали нарушение правил хранения оружия, ПДД, факты уклонения от исполнения административного наказания.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области