Экономика

От «нефтянки» и Концессий до районных аграриев: топ-100 волгоградских инвесторов

Экономика 17.03.2025 18:38
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17.03.2025 18:38


17 марта издание «Новости Волгограда» опубликовало инвестиционный рейтинг компаний, зарегистрированных в Волгоградской области, за 2023 год. Как сообщает ИА «Высота 102», в топ-100 вошли организации, вложившие в развитие бизнеса крупные суммы средств. В десятке рейтинга ожидаемо расположились предприятия, осуществляющие деятельность в металлургии, нефтяной и газовой отраслях, а также в производстве стройматериалов и продуктов питания. Также в числе первых находятся волгоградские «Концессии водоснабжения», которые за 2023 год инвестировали в развитие инфраструктуры, как выяснилось, без малого 1 миллиард рублей. 

– Инвестиционный рейтинг отличается от списка самых богатых предприятий региона. В данном случае основным показателем являются не выручка и чистая прибыль, а объём вложенных в развитие бизнеса средств, а именно: приобретение внеоборотных активов, покупка акций или долей участия в других организациях, а также платежи по процентам. Компании ранжированы по размеру инвестиций. В расчетах мы учли аналогичные показатели их дочерних организаций из Волгоградской области, – уточняют авторы исследования. 

Приводим десятку лидеров, и далее по списку. Подробнее – на сайте «Новостей Волгограда». 

  1. «РНК» – 20,1 млрд рублей инвестиции за 2023 год.

    – «РНК» строит в Волжском сталепрокатный завод, который, как ожидается, будет выпускать до 500 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. Этим и объясняются огромные вложения компании, – сообщают авторы рейтинга. 

  2. «Лукойл-Волгограднефтепереработка» – 12,6 млрд рублей инвестиции за 2023 год. 

    – Львиная доля инвестиций идёт на модернизацию оборудования, переоснащение цехов и технологическую оптимизацию Волгоградского нефтеперерабатывающего завода. На предприятии регулярно внедряются новые технологии, позволяющие автоматизировать ряд производственных процессов и улучшить качество продукции, – цитата из рейтинга. 

  3. «Газпром Газораспределение Волгоград» – 3 млрд рублей инвестиции за 2023 год. Из них 2,6 млрд направлено на приобретение внеооборотных активов, 380 млн рублей – на покупку долей участия. Однако при активах 7 млрд рублей и выручке 5,4 млрд рублей в отчётности компании по итогам 2023 года значится убыток 73,6 млн рублей.  

  4. «Себряковцемент» – 2,3 млрд рублей инвестиции за 2023 год. 

    – В 2023 году на предприятии стартовала масштабная модернизация, инвестиции в которую составили 4 млрд рублей, – уточняют авторы рейтинга.

  5. «Сады Придонья». 2 млрд рублей – инвестиции за 2023 год. 

    Из пояснений:

    – Ключевые инвестиционные движения происходили в самих «Садах Придонья» и одной из дочерних компаний. В головном предприятии вложения во внеоборотные активы составили 1,3 млрд рублей, в НПГ «Сады Придонья» — 700 млн рублей. Кроме того, 352,4 тысячи рублей инвестировало и ООО «Сады Придонья — Питомник» 

  6. «Концессии водоснабжения». 997 млн рублей – инвестиции за 2023 год. 

    – За 2023 год компания вложила в модернизацию коммунальной инфраструктуры региона почти 997 млн рублей. При объёме активов 11,3 млрд рублей выручка «Концессий водоснабжения» за 2023 год составила 4,4 млрд рублей. А по величине чистой прибыли (4,5 млрд рублей) компания уступает только одному участнику рейтинга — топливному гиганту «Лукойл-Волгограднефтепереработка», – говорится в рейтинге. 

  7. «Волжский оргсинтез» – 900,5 млн рублей – инвестиции за 2023 год.

    – В августе 2023-го завод перешёл в собственность государства, а его бывшее руководство уехало из страны. В начале 2024 года предприятие выкупило АО «Росхим», которое затеяло модернизацию и расширение производства. Реализация проекта расписана на три года, и под эти изменения выделяются крупные инвестиции. Финансовые показатели у АО «Волжский оргсинтез» весьма достойные: активы оцениваются в 10,5 млрд рублей, выручка за 2023 год составила 13 млрд рублей, а чистая прибыль – 2,7 млрд рублей, – сообщают «Новости Волгограда». 

  8. «Электротранспорт плюс» – 790,6 млн рублей инвестиции за 2023 год.

    Из справки «НВ»:

    – Сосредоточенные в руках компании активы по состоянию на 2023 год оцениваются в 684 млн рублей. При годовой выручке 1,4 млрд рублей чистая прибыль составила 478 млн рублей.

  9. «Промтех» – 646,9 млн рублей инвестиции за 2023 год. Один из первых резидентов экономической зоны на базе бывшего «Химпрома» реализовывал проект по производству метанола, однако в ноябре 2024 года проект был заморожен на неопределённый срок.

    – Имеющиеся активы в сравнении с другими участниками рейтинга пока не столь высоки (330 млн рублей), а выручка и вовсе минимальная (6,6 млн рублей). О прибыли при таком раскладе говорить пока не приходится (убыток составил 114 млн рублей), – цитата из справки «НВ». 

  10. «Газпром Трансгаз Волгоград» – 639,4 млн рублей инвестиции за 2023 год.  

  11. «ВОЭ» – 619 млн рублей инвестиции за 2023 год.
  12. «ЕСК» – 583,3 млн рублей инвестиции за 2023 год.
  13. «Акцент-Авто» – 505,1 млн рублей инвестиции  за 2023 год.
  14. «Лидер» – 467,4 млн рублей инвестиции за 2023 год.
  15. «Лукойл-Волгоградэнерго» – 379,2 млн рублей инвестиции за 2023 год. 
  16. «Овощевод» – 377 млн рублей инвестиции за 2023 год. 
  17. «Быковогаз» – 366,8 млн рублей инвестиции за 2023 год. 
  18. «Вит» – 334,8 млн рублей инвестиции за 2023 год.  
  19. «Форте Пром Стил Гмбх» – 334,4 млн рублей инвестиции за 2023 год.  
  20. «Кузница» – 325,3 млн рублей инвестиции за 2023 год.
  21. «ВМЭС» – 325 млн рублей инвестиции
  22. «Волжские тепловые сети» – 311,1 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  23. «ОптимаАвто» – 307,4 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  24. «Гелио-Пакс» – 302,7 млн рублей  инвестиции за 2023 год 
  25. «Камышинский стеклотарный завод» – 299,4 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  26. «Волтайр-Пром» – 292,2 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  27. ПК «Волгоград полимер» – 255,7 млн рублей инвестиции за 2023 год  
  28. НПК «БО» – 241,2 млн рублей инвестиции за 2023 год  
  29. «Интесмо» – 237,4 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  30. «Октябрьский элеватор» – 233 млн рублей инвестиции за 2023 год
  31. «Агрофирма Восток» – 192,2 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  32. «Агрокомпания Паритет» – 191,5 млн рублей 
  33. «Лада центр на Ленина» – 184,9 млн рублей 
  34. «Им. Кирова» – 176,2 млн рублей 
  35. «Дон» – 175,7 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  36. «Агрофирма Раздолье» – 164,8 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  37. «Птицефабрика Волжская» – 157,7 млн рублей инвестиции за 2023 год
  38. «Концессии теплоснабжения» – 154 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  39. «Квант» – 147,3 млн рублей инвестиции за 2023 год  
  40. «Медси-Волгоград» – 145,6 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  41. «Флексо Принт » 145,3 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  42. «Арконт Ялр» – 145 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  43. «Зиракс» – 141,4 млн рублей инвестиции за 2023 год
  44. «Консервный комбинат Ахтуба» – 140,4 млн рублей 
  45. «Пригородное» – 140 млн рублей инвестиции за 2023 год
  46. НПК «БТЗ» – 137,6 млн рублей инвестиции за 2023 год
  47. «ДИМ» – 136 млн рублей инвестиции за 2023 год
  48. «Колос» – 129,3 млн рублей инвестиции за 2023 год
  49. «Усть-Медведицкое» – 123 млн рублей инвестиции за 2023 год   
  50. «Заготзерно» – 120,5 млн рублей инвестиции за 2023 год
  51. «Топаз» – 117,8 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  52. РАО «Алексеевское » (Алексеевский район) – 115,5 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  53. «Дельта-Агро» (Михайловский район) – 362 млн ₽ инвестиции за 2023 год
  54. «Сельхозтехника» (Михайловский район) – 105,4 млн инвестиции за 2023 год
  55. «Большой Морец» – 104,4 млн рублей инвестиции за 2023 год
  56. «Динамо»‍ – (Нехаевский район) – 103,9 млн рублей инвестиции за 2023 год
  57. «Аксайское» – (Октябрьский район) – 103,7 млн рублей инвестиции за 2023 год
  58. «Лукойл-МПЦБ» – 101,4 млн рублей инвестиции за 2023 год
  59. «Степное»‍ (г. Урюпинск) – 100,8 млн рублей инвестиции за 2023 год
  60. «Хлебозавод №5» – 99 млн рублей инвестиции за 2023 год
  61. «Завод Автотехнологий» (Новониколаевский район) – 97,4 млн рублей инвестиции за 2023 год
  62. «ММЦ» – 96,9 млн рублей инвестиции за 2023 год
  63. «Арконт М» – 94,3 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  64. «Ново-Полтавка» – 93,6 млн рублей инвестиции за 2023 год
  65. «Хоперский Пионер» (Урюпинский район) – 92,5 млн рублей инвестиции за 2023 год
  66. «СТК-Агро» – 86,8 млн рублей инвестиции за 2023 год
  67. «Тамерлан» – 86,1 млн рублей инвестиции за 2023 год
  68. «Мегамикс» – 85,5 млн рублей инвестиции за 2023 год
  69. «Путь Ленина» (Суровикинский район) – 84,4 млн рублей инвестиции за 2023 год
  70. «Родина» (Киквидзенский район) – 84,3 млн рублей инвестиции за 2023 год
  71. «Черенский» (Клетский район) – 83,9 млн рублей инвестиции за 2023 год
  72. «Весна» – 83,6 млн рублей инвестиции за 2023 год
  73. «Элион-Агро» (г. Урюпинск) – 79,6 млн рублей инвестиции за 2023 год
  74. «Сотик» (Новоаннинский район) – 77,5 млн рублей инвестиции за 2023 год
  75. «Колхоз им. Ленина» (Нехаевский район) – 73,5 млн рублей инвестиции за 2023 год 
  76. «Интернэшнл Тобакко групп Волга» – 73,4 млн рублей инвестиции за 2023 год
  77. «Волгоградэнергосбыт» – 72,7 млн рублей инвестиции за 2023 год
  78. «Ньюбио» (Алексеевский район) – 72,6 млн рублей инвестиции за 2023 год
  79. «Рассвет» – 71,1 млн рублей инвестиции за 2023 год
  80. «Захаровское» (Клетский район) – 70,2 млн рублей инвестиции за 2023 год
  81. «Дальний» (Алексеевский район) – 69,8 млн рублей инвестиции за 2023 год
  82. «Пригородное» (Фроловский район) –  69,1 млн рублей инвестиции за 2023 год
  83. «СП Дядя Ваня-Девелей» (Среднеахтубинский район) – 67,2 млн рублей инвестиции за 2023 год
  84. «Добринское» (Суровикинский район) – 65,4 млн рублей инвестиции за 2023 год
  85. «Бояков» (Кумылженский район) – 64,1 млн рублей инвестиции за 2023 год
  86. «Птицефабрика Краснодонская» (Иловлинский район) – 61,1 млн рублей 
  87. «Житница» – 59,1 млн рублей инвестиции за 2023 год
  88. «Акуловская » (Урюпинский район) – 58,8 млн рублей инвестиции за 2023 год
  89. «Интов-Эласт» – 58,5 млн рублей инвестиции за 2023 год
  90. «Красный Путиловец» (Урюпинский район) – 58 млн рублей инвестиции за 2023 год
  91. «Автопрофи» –  57,1 млн рублей инвестиции за 2023 год
  92. «Пронинское» (Серафимовичский район) – 55,2 млн рублей инвестиции за 2023 год
  93. «Агат Виктория» –  54,4 млн рублей инвестиции за 2023 год
  94. «Красная Звезда»  (Киквидзенский район) – 54,3 млн рублей инвестиции за 2023 год
  95. «Бердиевский элеватор Агро» (Иловлинский район) 53,8 млн рублей инвестиции за 2023 год
  96. «ВАПК» – 52,5 млн рублей инвестиции за 2023 год
  97. «Ренавтоцентр» – 50,8 млн рублей инвестиции за 2023 год
  98. «СЭМ» – 49,1 млн рублей инвестиции за 2023 год
  99. «Ромашковский» – 49 млн рублей инвестиции за 2023 год
  100. «Премиум» – 48, млн рублей инвестиции за 2023 год. 

Как отмечают «Новости Волгограда», в рейтинг не вошли те компании, которые не публикуют сведения в открытом доступе. Некоторые компании оказались на высоких позициях благодаря господдержке.

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