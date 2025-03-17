Общество

Платить ли? В Волгограде таинственное расширение платных парковок обескуражило горожан

Общество 17.03.2025 14:05
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17.03.2025 14:05


В Центральном районе Волгограда на карте платных парковочных мест произошло пополнение. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет выставил ценники для желающих оставить автомобиль на 14 участках улично-дорожной сети в самом сердце города. Соответствующая информация опубликована на сайте «Парковки Волгограда».

Третья волна расширения платных парковочных мест охватила улицы: ул. Ленина, ул. Глубокоовражная, ул. Володарского, ул. Комсомольская, ул. Гоголя, ул. Коммунистическая, ул. Мира, ул. Краснознаменская, ул. Островского, местный проезд наб. 62-й Армии, проспект Ленина, ул. 10-й дивизии НКВД. Здесь власти планируют организовать 36 платных пространств общей вместимостью 775 автомобилей.

Примечательно, что официальных объявлений о точной дате введения нового режима использования улиц ранее администрация не публиковала. В феврале муниципалитетом была размещена информация о коммерциализации улиц к середине марта, однако впоследствии точное число месяца чиновниками так и не было уточнено.

Более того, даже после появления ценников на схеме платных парковок Волгограда и их обсуждения в социальных медиа, власти на текущий момент так и не уточнили, в каком режиме сейчас работают парковки, нужно ли за них платить и производится ли начисление штрафов за игнорирование нового порядка.

Журналисты ИА «Высота 102» 17 марта в течение нескольких часов пытались дозвониться на горячую линию «Парковок Волгограда», однако из девяти попыток ни одна не увенчалась успехом. Соответствующая диспетчерская служба на телефонные звонки не отвечает.

Напомним, в декабре 2024 года редакция сообщала о выделении из бюджета 36 млн рублей на подготовку новых платных парковочных мест на 14 улицах.

Ранее в мае 2024 года платное парковочное пространство было обустроено у ж/д вокзала Волгоград I, в августе 2024 года ещё на 26 участках улично-дорожной сети Центрального района между набережной и пр. Ленина. Стоимость парковки для легкового автомобиля составляет 40 рублей в час.

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