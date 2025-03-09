На Госуслугах может появиться сервис по запрету оформления sim-карт

В России предлагают ввести для граждан сервис по самозапрету оформления sim-карт. Как сообщает V102.RU, об этом сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе совещания президента с членами правительства.

Как пояснил Григоренко, данная мера может помочь в рамках борьбы с мошенничеством.

- Очень часто мошенники используют sim-карты, которые оформлены на других граждан, и при этом оформление идет через персональные данные граждан. Мы предлагаем ввести на портале "Госуслуги" соответствующий сервис с возможностью самозапрета оформления sim-карт, - пояснил руководитель аппарата РФ.