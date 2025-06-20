В Волгоградской области 28 июня запретят продажу спиртных напитков





28 июня в Волгоградской области начнёт действовать всеобъемлющий запрет на розничную продажу спиртных напитков. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения будут введены во всех торговых точках региона на одни сутки. Запрет носит ежегодный характер и связан с проведением праздничных мероприятий в честь Дня молодёжи.

Напомним, в Волгоградской области продажа спиртных напитков законодательно ограничена: 25 января – в День российского студенчества; 1 июня – в Международный день защиты детей; в последнюю субботу июня – в День молодёжи; 1 сентября – в День знаний.