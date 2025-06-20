



20 июня из-за продолжающегося вторые сутки массового налёта малых групп БПЛА и вводимых в этой связи ограничений Росавиации, в Международном аэропорту Волгограда продолжаются перебои с приёмом и отправкой самолётов. Как сообщает ИА «Высота 102», на утро задерживается или отменён приём и вылет уже 20 авиарейсов.

В числе отменённых прилёт рейса DP 6965 лоукостера «Победа» в 9:40, а также его вылет в обратном направлении, который был запланирован на 10:05.

Задерживается прилёт восьми рейсов из Москвы, Калининграда, Еревана, Санкт-Петербурга авиакомпаний «Икар», «Аэрофлот», «Россия», Smartavia, S7 Airlines, «Победа».

Также под вопросом вылет из Волгограда 12 самолётов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Ереван.

Отметим, на момент публикации текста временные ограничения Росавиации были сняты. При этом ранее специалисты агентства неоднократно уже отменяли запрет на приём и вылет самолётов из аэропорта Волгограда, однако из-за постоянной фиксации всё новых и новых малых групп БПЛА ограничения вводились повторно.