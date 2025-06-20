Губернатор Бочаров и глава РЖД Белозеров подписали соглашение на ПМЭФ-2025





Андрей Бочаров и Олег Белозеров 20 июня подписали соглашение в рамках международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге. Документом, подписи под которым поставили губернатор Волгоградской области и генеральный директор ОАО «Российские железные дороги», предполагается партнерство в развитии и цифровизации туристской индустрии региона.

Также соглашением предусмотрено популяризация внутреннего и въездного туризма, в том числе на железнодорожном транспорте.

– Для Волгоградской области «Российские железные дороги» являются стратегическим партнером, надежным другом – очень ответственной компанией, которая обеспечивает развитие Волгоградской области, – подчеркнул на церемонии подписания соглашения Андрей Бочаров. – Реализация наших совместных проектов дает очень серьезный, ощутимый результат для нашей страны. Уверен, подписанное соглашение в рамках взаимодействия в сфере туризма даст дополнительные возможности для того, чтобы наши жители получили лучший сервис, лучшие предложения для отдыха и путешествий, лучшие места – посмотрели Волгоградскую область и всю нашу страну. Ждем всех в гости.

Олег Белозеров, в свою очередь отметил, что подписанное соглашение между РЖД и Волгоградской областью позволит компании повысить турпоток в регион, предлагая путешественникам не только билеты, но и бронирование отелей, организацию экскурсий, а также максимально доступное информирование о культуре региона, его истории и знаковых локациях.

– У местного бизнеса, работающего в индустрии гостеприимства, появится ещё один дополнительный надежный инструмент для увеличения продаж, – уверен гендиректор РЖД.