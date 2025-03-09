Федеральные новости 09.03.2025 13:17
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09.03.2025 13:17
В России появится новый профессиональный праздник - День архитектора. Как сообщает V102.RU со ссылкой на правительство РФ, он будет отмечаться в первый понедельник июля.
Инициаторами учреждения нового праздника стали Союз архитекторов России и Минстрой. По их мнению, введение нового праздника поспособствует повышению престижа данной профессии.
Подписал постановление о его закреплении в календаре Михаил Мишустин.
Фото: архив V102.RU
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