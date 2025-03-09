







В России появится новый профессиональный праздник - День архитектора. Как сообщает V102.RU со ссылкой на правительство РФ, он будет отмечаться в первый понедельник июля.





Инициаторами учреждения нового праздника стали Союз архитекторов России и Минстрой. По их мнению, введение нового праздника поспособствует повышению престижа данной профессии.





Подписал постановление о его закреплении в календаре Михаил Мишустин.





Фото: архив V102.RU