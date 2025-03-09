На упаковках смесей для вейпов разместят предупреждения о его вреде





Минздрав разработал эскизы предупреждений о вреде потребления никотиносодержащих смесей электронных сигарет. Как сообщает V102.RU, производителей обяжут наносить их на упаковку или листы-вкладыши. Проект приказа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и проходит общественное обсуждение.

- Предупреждения отражают последствия потребления некурительных табачных изделий для здоровья человека (пародонтоз, онкозаболевания, инфаркт, импотенция). Данные последствия обусловлены как действием никотина, так и действием содержащихся в табачном листе токсинов, - поясняется в документе.

Также на упаковках разместят телефон центра по борьбе с никотиновой зависимостью. Звонок для жителей России будет бесплатным.