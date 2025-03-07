В Волжском на видео попало странное ДТП с 3 машинами и маршруткой





В городе Волжском Волгоградской области полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек пострадал, четыре автомобиля получили повреждения. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП зафиксировали камеры дорожного наблюдения – на кадрах отчетливо видно, как водитель кроссовера выехал на встречную полосу и протаранил несколько транспортных средств.





По уточненной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в Волжском 7 марта около 14.00 на пересечении проспекта Ленина и улицы Королева.

– В настоящее время на месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства ДТП, – сообщили в пресс-службе Главка полиции. – в больницу за медпомощью обратился пассажир «Газели».

Как сообщает ИА «Высота 102», кроссовер остановился на встречной полосе, подбив маршрутное такси №6.

Видео: Госавтоинспекция Волгоградской области