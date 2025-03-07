Происшествия

В Волжском на видео попало странное ДТП с 3 машинами и маршруткой

Происшествия 07.03.2025 15:25
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07.03.2025 15:25


В городе Волжском Волгоградской области полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого один человек пострадал, четыре автомобиля получили повреждения. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП зафиксировали камеры дорожного наблюдения – на кадрах отчетливо видно, как водитель кроссовера выехал на встречную полосу и протаранил несколько транспортных средств. 



По уточненной информации ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла в Волжском 7 марта около 14.00 на пересечении проспекта Ленина и улицы Королева.

– В настоящее время на месте происшествия работают экипажи Госавтоинспекции, устанавливаются обстоятельства ДТП, – сообщили в пресс-службе Главка полиции. – в больницу за медпомощью обратился пассажир «Газели». 

Как сообщает ИА «Высота 102», кроссовер остановился на встречной полосе, подбив маршрутное такси №6. 

Видео: Госавтоинспекция Волгоградской области

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