В Волгограде огласили приговор банде оконных мошенников

Сегодня, 7 марта, Ворошиловский районный суд Волгограда огласил приговор четырем злоумышленникам, которые под видом ремонта пластиковых окон обманули 12 пенсионеров на 900 тысяч рублей. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурантов признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы).

- Суд приговорил участников преступной группы к наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 лет 8 месяцев до 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда, - рассказала Черединина.

Следствием и судом установлено, что сообщники промышляли в Волгограде с ноября 2020 года по апрель 2021-го. Они навязывали пенсионерам услуги по ремонту пластиковых окон. В ходе осмотра они намеренно портили фурнитуру, а потом, после получения денег, устраняли эти поломки.

В одном случае они обманули 84-летнего пенсионера, внушив ему, что в регионе введен запрет на деревянные окна. Таким образом они выманили у пенсионера 80 тысяч рублей на замену конструкций, но свои обязательства не выполнили. Жертвами злоумышленников стали граждане в возрасте от 72 до 85 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Фото: прокуратуры Волгоградской области