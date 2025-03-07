Расследования

В Волгограде огласили приговор банде оконных мошенников

Расследования 07.03.2025 15:16
0
07.03.2025 15:16


Сегодня, 7 марта, Ворошиловский районный суд Волгограда огласил приговор четырем злоумышленникам, которые под видом ремонта пластиковых окон обманули 12 пенсионеров на 900 тысяч рублей. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурантов признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы).

- Суд приговорил участников преступной группы к наказанию в виде лишения свободы на срок от 2 лет 8 месяцев до 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда, - рассказала Черединина.

Следствием и судом установлено, что сообщники промышляли в Волгограде с ноября 2020 года по апрель 2021-го.  Они навязывали пенсионерам услуги по ремонту пластиковых окон. В ходе осмотра они намеренно портили фурнитуру, а потом, после получения денег, устраняли эти поломки.   

В одном случае они обманули 84-летнего пенсионера, внушив ему, что в регионе введен запрет на деревянные окна. Таким образом они выманили у пенсионера 80 тысяч рублей на замену конструкций, но свои обязательства не выполнили. Жертвами злоумышленников стали граждане в возрасте от 72  до 85 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Фото: прокуратуры Волгоградской области


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.03.2025 13:45
Расследования 07.03.2025 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 11:58
Расследования 07.03.2025 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 11:36
Расследования 07.03.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 11:27
Расследования 07.03.2025 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2025 09:29
Расследования 07.03.2025 09:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 20:37
Расследования 06.03.2025 20:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 16:31
Расследования 06.03.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 15:23
Расследования 06.03.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 14:50
Расследования 06.03.2025 14:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 12:47
Расследования 06.03.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2025 09:12
Расследования 06.03.2025 09:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2025 19:36
Расследования 05.03.2025 19:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2025 17:06
Расследования 05.03.2025 17:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2025 15:53
Расследования 05.03.2025 15:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2025 15:18
Расследования 05.03.2025 15:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:30
В волгоградском Детфонде назвали приоритетные направления на 2025 годСмотреть фотографии
17:17
Компания GRASS совместно с ГИБДД поздравили автоледи Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
17:17
Волгоград в предпраздничный день сковали 7-балльные пробкиСмотреть фотографии
16:34
В центре Волгограда выгрузили танки и гаубицыСмотреть фотографии
15:59
В Волгограде Бастрыкин взял на карандаш аварийный дом на ул. КалининградскойСмотреть фотографии
15:25
В Волжском на видео попало странное ДТП с 3 машинами и маршруткойСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
В Волгограде огласили приговор банде оконных мошенниковСмотреть фотографии
15:16
Андрей Бочаров поблагодарил волгоградок за крепкий тыл, участие и любовьСмотреть фотографии
15:07
Ограничения на снятие иностранной валюты продлили до 9 сентябряСмотреть фотографии
14:24
Участника войны с Японией Степана Кожемякина похоронят под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:45
В Иркутске арестован «крипто-менеджер», обманувший волгоградца на 2,5 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
Коммунальная авария оставила без отопления хутор под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:58
Под Волгоградом любителя тонировки арестовали на 13 сутокСмотреть фотографии
11:56
Росводресурсы сохранили экономные сбросы на Волжской ГЭССмотреть фотографии
11:36
Волгоградец отсидит два года в колонии за сломанную челюсть и вымогательствоСмотреть фотографии
11:27
В Камышине осудили банду, заманившую жертву на свиданиеСмотреть фотографии
11:12
«Зачем эта фикция?»: волгоградцы возмущены отменой вечерних рейсов автобуса №85Смотреть фотографии
11:09
В Волгограде резкое потепление позволило запустить речные трамвайчикиСмотреть фотографии
10:40
В больнице Волгограда скончался подросток, сорвавшийся с крыши «Жигулей»Смотреть фотографии
10:32
Андрей Бочаров потребовал довести до ума пешеходную доступность ЖК «Комарово»Смотреть фотографии
10:16
В Камышине сын забил до смерти выпивающего отца-пенсионераСмотреть фотографии
10:15
Процесс лишения лицензий УК упростят в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:05
Волгоградским киберполицейским предлагают поднять зарплатуСмотреть фотографии
09:32
Большая олимпиада Росхим стартовала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Волгоградцу грозит 6 лет колонии за модернизацию охотничьего ружьяСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде ребёнок госпитализирован после массового ДТП на территории ЖК «Европейский»Смотреть фотографии
08:41
Волгоградстат нарисовал портрет жительниц регионаСмотреть фотографии
08:03
В Волгоградской области на расчистку Медведицы потратят ещё 175 млн рублейСмотреть фотографии
07:20
Росстат: средняя зарплата волгоградцев взлетела за месяц до 81666 рублейСмотреть фотографии
06:31
Защитник «Ротора» Дмитрий Прищепа вызван в сборную БеларусиСмотреть фотографии
 