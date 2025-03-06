Детскую больницу в Михайловке «заминировала» женщина

Происшествия 06.03.2025 12:13
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06.03.2025 12:13
Стали известны подробности вчерашнего происшествия в Михайловке Волгоградской области, когда пришлось эвакуировать персонал и пациентов детской поликлиники и больницы, расположенных на улице Леваневского, 2. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники медучреждения, в поликлинику позвонила неизвестная женщина, которая заявила о «заминировании» двух медучреждений. Прием детей в поликлинике был срочно остановлен . А маленьких пациентов, которые проходили лечение в стационаре детской больницы, пришлось перевозить в Михайловскую ЦРБ. Грудничков транспортировали в городской роддом.
Напомним, накануне, 5 марта, в Михайловке на несколько часов была парализована работа автовокзала из-за угроз о заминировании, эвакуация прошла и в двух детсадах. 4 марта в Михайловке были прерваны занятия почти во всех школах города. Также эвакуация проводилась в Михайловской ЦРБ.
Все здания после угроз были обследованы - к счастью, сообщения оказались ложными.
Фото ГБУЗ «Михайловская городская детская больница»
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