



Центральный банк России рассматривает введение ограничений на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом сообщила сегодня, 5 марта, глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

– Сегодня для противодействия этой проблеме мы обсуждаем, как ограничить количество карт, которые можно будет оформить на одного человека, – заявила Набиуллина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы Центробанка, данная инициатива направлена на борьбу с растущей проблемой мошенничества.