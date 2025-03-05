Федеральные новости

Набиуллина: ЦБ планирует ввести лимит банковских карт на одного человека

Федеральные новости 05.03.2025 21:13
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05.03.2025 21:13


Центральный банк России рассматривает введение ограничений на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом сообщила сегодня, 5 марта, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

– Сегодня для противодействия этой проблеме мы обсуждаем, как ограничить количество карт, которые можно будет оформить на одного человека, – заявила Набиуллина на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы Центробанка, данная инициатива направлена на борьбу с растущей проблемой мошенничества. 

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