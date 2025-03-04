Транспорт

В Волгограде СТ временно работает в границах станций «Ельшанка» и ТРК «Европа»

Транспорт 04.03.2025 18:09
0
04.03.2025 18:09


4 марта в Волгограде случился сбой в работе скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102», в вечерний час пик на наземном участке линии произошел обрыв проводов. В настоящее время подвижной состав работает в усеченных границах.

- Движение частично стоит. Скоростной трамвай сейчас ходит в границах станций «Ельшанка» и ТРК «Европа», через стрелочный перевод, – уточнили журналистам в городском центре управления пассажирскими перевозками.

Отметим, на месте обрыва уже работает аварийно-восстановительная бригада.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
03.03.2025 11:39
Транспорт 03.03.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.03.2025 19:04
Транспорт 01.03.2025 19:04
Комментарии

0
Далее
Транспорт
01.03.2025 17:46
Транспорт 01.03.2025 17:46
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.02.2025 10:03
Транспорт 28.02.2025 10:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.02.2025 09:14
Транспорт 20.02.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Транспорт
19.02.2025 13:28
Транспорт 19.02.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.02.2025 17:43
Транспорт 12.02.2025 17:43
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.01.2025 11:26
Транспорт 24.01.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
24.01.2025 10:10
Транспорт 24.01.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.01.2025 18:26
Транспорт 20.01.2025 18:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
15.01.2025 08:52
Транспорт 15.01.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.01.2025 21:00
Транспорт 09.01.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.12.2024 18:55
Транспорт 31.12.2024 18:55
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.12.2024 20:42
Транспорт 28.12.2024 20:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
22.12.2024 07:34
Транспорт 22.12.2024 07:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:59
В Волгограде возобновили движение трамваев после масштабного сбояСмотреть фотографии
19:31
Аналог ОСАГО предложили ввести для владельцев самокатовСмотреть фотографии
19:00
В Волгограде из-за сбоя в работе СТ горожан просят пересесть в троллейбусыСмотреть фотографии
18:39
В Суровикино пожар в летней кухне унёс жизнь пенсионераСмотреть фотографии
18:09
В Волгограде СТ временно работает в границах станций «Ельшанка» и ТРК «Европа»Смотреть фотографии
17:52
На севере Волгограда ИК-9 уличили в загрязнении земли стокамиСмотреть фотографии
17:16
В Волгограде осудят мать, недоглядевшую за 4-летним сыномСмотреть фотографии
17:02
Под Волгоградом ищут пропавшего на реке Дон рыбакаСмотреть фотографии
16:34
Скончалась задавленная «УАЗ Патриотом» 50-летняя волгоградкаСмотреть фотографии
16:15
Оператора Георгия Катаманова похоронят в Волгограде 5 мартаСмотреть фотографии
16:11
ТМК выпустила документальный фильм к 55-летию Волжского трубного заводаСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде за «эксперименты» осудят жителя КазаниСмотреть фотографии
15:44
Снова о самом важном: новый сезон кинооткровений от «Ростелекома» уже на WinkСмотреть фотографии
15:43
Приговор по делу о незаконной регистрации 3,8 тыс. мигрантов вынесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде одобрили проект по масштабному развитию ЦПКиОСмотреть фотографии
15:29
В школах Михайловки прошли массовые эвакуации из-за угроз неизвестных «минеров»Смотреть фотографии
15:19
В Волгограде ввели в эксплуатацию новый логистический центрСмотреть фотографии
15:00
Андрей Бочаров доложил Устинову о готовности региона к паводку и пожарамСмотреть фотографии
14:43
В Волгограде лишили прав водителя, сбежавшего после наезда на женщину с ребенкомСмотреть фотографии
14:25
Пятерых пропавших волгоградцев ищут волонтеры и полицияСмотреть фотографии
14:19
Власти Дубовки пообещали решить вопрос с долгами школ за светСмотреть фотографии
14:18
В Михайловке эвакуировали две школыСмотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом похоронили сбитую пьяным водителем медсестру реанимацииСмотреть фотографии
13:38
Стремительное потепление до +13 прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:36
‎В Волгограде подрались болельщики «Ротора» и «Урала»: двое задержаныСмотреть фотографии
12:54
Минпросвещения создаст список правильных игрушек для детских садовСмотреть фотографии
12:46
Власти ищут замену изгнанному подрядчику для благоустройства Россошинского мемориалаСмотреть фотографии
12:38
В Волгограде из затопленного подземного перехода после происшествия откачивают водуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко самоликвидировался как ИПСмотреть фотографии
12:26
Под Волгоградом в «Светофоре» на голову покупательницы свалился ящик с бытовой химиейСмотреть фотографии
 