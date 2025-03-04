



4 марта в Волгограде случился сбой в работе скоростного трамвая. Как сообщает ИА «Высота 102», в вечерний час пик на наземном участке линии произошел обрыв проводов. В настоящее время подвижной состав работает в усеченных границах.

- Движение частично стоит. Скоростной трамвай сейчас ходит в границах станций «Ельшанка» и ТРК «Европа», через стрелочный перевод, – уточнили журналистам в городском центре управления пассажирскими перевозками.

Отметим, на месте обрыва уже работает аварийно-восстановительная бригада.