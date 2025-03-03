Спорт

«Ротор» 3 марта возобновит сезон в Первой лиге домашним матчем с «Уралом»

Спорт 03.03.2025 00:53
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03.03.2025 00:53


Волгоградский «Ротор» сегодня, 3 марта, в первом матче после трехмесячного зимнего перерыва дома примет «Урал» из Екатеринбурга в 22-м туре Первой лиги. Игра, которая начнется в 19-30 ч., будет показана в прямом эфире на «Матч ТВ», сообщает V102.RU.

Напомним, сине-голубые завершили первую часть сезона на седьмом месте, заработав 30 очков. За 21 тур подопечные Дениса Бояринцева выиграли семь поединков, девять раз сыграли вничью и потерпели пять поражений. В последней встрече перед зимней паузой волгоградцы на своем поле 1 декабря прошлого года разошлись миром  с ярославским «Шинником» - 1:1. 

В межсезонье «Ротор» провел активную трансферную кампанию. Покинули клуб защитники Кирилл Донцов и Алексей Никитин. Кроме того, московский «Спартак» досрочно вернул из аренды волгоградского футболиста Ивана Пяткина и отправил его в другой клуб Первой лиги - «Тюмень». Также нашли новые клубы полузащитник Даниил Камлашев и форварды Михаил Агеев и Евгений Мухин. 

Несмотря на успешное выступление в летне-осенней части турнира, «Ротор» не обошелся без усилений. Вернулся в волгоградскую команду из «Сочи» нападающий Илья Сафронов, на которого болельщики возлагают большие надежды. Кроме того, укрепил оборону сине-голубых опытный центральный защитник Александр Клещенко, который последние два с половиной года провел в московской «Родине». Полузащитник Сергей Макаров, как и Сафронов, вернулся в «Ротор» зимой и также имеет все шансы стать одним из ключевых исполнителей в весенней части сезона.

Еще одним новичком волгоградского коллектива стал 21-летний Иван Сутугин, арендованный из клуба РПЛ «Пари НН». Вполне вероятно, что молодой игрок станет еще одной боевой единицей для сине-голубых. На острие атаки призван улучшить реализацию моментов форвард Максим Турищев, перешедший из тульского «Арсенала». Турищев уже начал оправдывать доверие и забил в товарищеских матчах на учебно-тренировочных сборах. Также подписали контракт с клубом воспитанники волгоградского футбола - Максим Костюк и Кирилл Дударин. Последний, правда, перешел только на правах аренды из столичного ЦСКА до конца нынешнего сезона.

«Ротор» по итогам зимнего трансферного окна решил многие кадровые вопросы, в том числе усилил конкуренцию и обновил состав качественными футболистами, которые имеют потенциал вывести сине-голубых на более высокий уровень. Теперь для Дениса Бояринцева начинается приятная головная боль, когда можно выбирать состав на игры из более широкой обоймы исполнителей.


«Ротор» провел месяц на сборах в Турции, где сыграл несколько товарищеских матчей. Но самым серьезным испытанием для волгоградцев стала заключительная контрольная встреча с клубом РПЛ - махачкалинским «Динамо». Разница в классе оказалась слишком большой. Дагестанский клуб в начале второго тайма лидировал в счете - 3:0, практически обеспечив победу. Лишь в концовке голом престижа с пенальти отметился Илья Кухарчук. После этого матча Денис Бояринцев в интервью клубной пресс-службе заявил, что его команде было полезно проверить свои силы на фоне статусного оппонента.

Весьма сильный соперник ожидает сине-голубых и сегодня. «Урал» сейчас идет на четвертом месте в турнирной таблице с 37 очками и является одним из главных претендентов на повышение в классе. В межсезонье формально главным тренером «Урала» стал Сергей Томаров, но де-факто функции наставника продолжает исполнять Олег Шатов, не имеющий на данный момент лицензии для полноценной работы главным тренером в Первой лиге. Кроме того, тренерский штаб уральского коллектива усилил опытный специалист Мирослав Ромащенко, ассистировавший экс-наставнику сборной России Станиславу Черчесову на домашнем чемпионате мира 2018 года, а также во многих клубах - столичном «Динамо», польской «Легии», венгерском «Ференцвароше» и других.

Зимой покинул «Урал» старожил Эрик Бикфалви. 37-летний румынский футболист после восьми проведенных лет в клубе вернулся доигрывать на родину. При этом на вход «Урал» сработал качественно. Состав команды, в частности, в качестве свободного агента пополнил бывший голкипер «Спартака» Александр Селихов. На правах аренды из «Динамо» перешел защитник Станислав Бессмертный, а нападающий Евгений Марков сменил клуб РПЛ воронежский «Факел» на «Урал». Точечные усиления увеличили и без того неплохие шансы «Урала» вернуться в РПЛ в нынешнем сезоне. Вполне вероятно, что кто-то из новобранцев выйдет с первых минут против «Ротора».

«Урал» провел сборы в ОАЭ и напрямую прилетел из теплой страны в Волгоград только накануне, 2 марта. Как скажется фактор акклиматизации на гостях при холодной температуре - большой вопрос. Отметим, что «Ротор» вернулся домой в конце февраля и уже успел полностью адаптироваться к погодным условиям. При этом не исключено, что к газону на «Волгоград Арене» предстоит привыкать в начале поединка обеим командам.


Напомним, в первом круге в Екатеринбурге «Урал» с «Ротором» сыграли вничью - 1:1. На гол Владислава Морозова тогдашние хозяева в самой концовке ответили точным выстрелом в исполнении Мартина Секулича. «Урал» является фаворитом предстоящего матча, но волгоградские болельщики вправе ожидать, что их любимая команда, которую они не видели три месяца, сегодня вечером даст бой гостям и завершит встречу 22-го тура с положительным исходом. Футболисты надеются, что волгоградцев не напугает небольшой мороз, который ожидается сегодня вечером, и они придут поддержать свою команду.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» /vk.com (архив) и ФК «Урал» /vk.com (архив)  

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