В Волгограде осудили аферистку, которая обещала матери вернуть погибшего сына с СВО

Сегодня, 26 февраля, Центральный районной суд Волгограда огласил приговор 29-летней женщине, которая ради денег цинично обманывала мать участника СВО. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимую признали виновной в мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Ей назначено 7,5 лет колонии общего режима. Вину она признала.

Следствием и судом установлено, что ранее судимая жительница Волжского узнала, что у 67-летней волгоградки в зоне СВО без вести пропал сын. Рецидивистка решила на этом заработать. Она направляла пенсионерке сообщения, о том, что ее сын жив и имеется возможность вернуть его домой. Давая такие обещания, аферистка под различными предлогами просто выманивала у женщине деньги. Таким способом обманщица получила от матери бойца около 200 тысяч рублей. Это происходило до тех пор, пока не стало известно, что сын пенсионерки на самом деле погиб в зоне СВО в апреле 2024 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: прокуратуры Волгоградской области