Расследования

В Волгограде осудили аферистку, которая обещала матери вернуть погибшего сына с СВО

Расследования 26.02.2025 18:06
0
26.02.2025 18:06


Сегодня, 26 февраля, Центральный районной суд Волгограда огласил приговор 29-летней женщине, которая ради денег цинично обманывала мать участника СВО. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, подсудимую признали виновной в мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Ей назначено 7,5 лет колонии общего режима. Вину она признала.

Следствием и судом установлено, что ранее судимая жительница Волжского узнала, что у 67-летней волгоградки в зоне СВО без вести пропал сын. Рецидивистка решила на этом заработать. Она направляла пенсионерке сообщения, о том, что ее сын жив и имеется возможность вернуть его домой. Давая такие обещания, аферистка под различными предлогами просто выманивала у женщине деньги. Таким способом обманщица получила от матери бойца около 200 тысяч рублей. Это происходило до тех пор, пока не стало известно, что сын пенсионерки на самом деле погиб в зоне СВО в апреле 2024 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото: прокуратуры Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
26.02.2025 16:21
Расследования 26.02.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2025 14:52
Расследования 26.02.2025 14:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2025 11:29
Расследования 26.02.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.02.2025 09:52
Расследования 26.02.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2025 21:01
Расследования 25.02.2025 21:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2025 14:44
Расследования 25.02.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2025 13:30
Расследования 25.02.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2025 10:43
Расследования 25.02.2025 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2025 10:37
Расследования 25.02.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2025 09:51
Расследования 25.02.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.02.2025 06:48
Расследования 25.02.2025 06:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2025 21:51
Расследования 24.02.2025 21:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2025 12:59
Расследования 24.02.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.02.2025 12:10
Расследования 24.02.2025 12:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.02.2025 19:38
Расследования 22.02.2025 19:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:48
ВОЦНТ возглавит новый директорСмотреть фотографии
20:29
Правила продажи домов и дач изменятся для волгоградцев с 1 мартаСмотреть фотографии
20:07
18 многоэтажек в Котово остались без теплаСмотреть фотографии
19:51
«Они в сильном стрессе»: волгоградские биологи выхаживают пострадавших птиц в АнапеСмотреть фотографии
19:32
Андрей Гимбатов выступил за эвтаназию «кровожадных диких зверей»Смотреть фотографии
19:08
Суд арестовал волгоградца, справившего нужду на здание Дома ОфицеровСмотреть фотографииCмотреть видео
18:51
Что за день-то такой? Волгоградцы сообщают о сбое в работе мобильного оператораСмотреть фотографии
18:42
Юрист Григорьев: музыкальный террор может привести к уголовному делуСмотреть фотографии
18:11
Волгоградцам дали пять советов по защите данных в облачных сервисахСмотреть фотографии
18:06
В Волгограде осудили аферистку, которая обещала матери вернуть погибшего сына с СВОСмотреть фотографии
17:34
В Центробанке советуют не ждать быстрого снижения ключевой ставкиСмотреть фотографии
16:59
В Волгограде установят пятиметровый масленичный столбСмотреть фотографии
16:21
«Сомневался в эвакуации лагеря»: на суде по делу Ивана Геля выступили новые свидетелиСмотреть фотографии
16:11
T2 установила свыше 36 тысяч базовых станций – итоги технического развития за 2024 годСмотреть фотографии
16:03
Авария на электроподстанции оставила без тепла отдельные МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:55
Во МЭС Юга назвали причину массового отключения света в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:52
Под Волгоградом дали 18 лет строгача мужчине, убившему малыша из мести его материСмотреть фотографии
14:50
Волгоград оказался частично обесточен из-за масштабного сетевого сбояСмотреть фотографии
14:23
В Волжском водитель иномарки протаранил автомобиль и удрал с места ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
14:21
В 48 школах Волгоградской области ввели карантин из-за ОРВИСмотреть фотографии
14:04
«Работаем, как и прежде»: новый перевозчик пообещал не поднимать стоимость проезда на маршруте №174Смотреть фотографии
13:57
Троих погибших на СВО хуторян похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:22
Терапевтическое отделение больницы №22 займут волгоградцы с пневмониейСмотреть фотографии
13:03
Волгоградец в ходе уличного конфликта переломал кости прохожемуСмотреть фотографии
12:54
Лютые морозы в Волгоградской области грозят массовой гибелью рыбыСмотреть фотографии
12:30
Кабмин выделил 10 млн на подключение волгоградских льготников к газовым сетямСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде мосты украсят ко Дню Победы флагами за 10,3 млн рублейСмотреть фотографии
11:36
В России банки начнут штрафовать за пособничество спонсорам экстремизмаСмотреть фотографии
11:29
В Волгограде задавившему двух школьниц водителю отказали в смягчении приговораСмотреть фотографии
11:28
Договор на услуги связи теперь можно заключить вдвое быстрееСмотреть фотографии
 