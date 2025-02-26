



В городе Волжском Волгоградской области водитель протаранил автомобиль и уехал с места дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает V102.RU, инцидент зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.





Авария произошла на улице Мира неподалеку от торгового центра «Нюран». На кадрах видно, как автомобиль таранит легковушку, после чего вылетает на пешеходную зону. При этом виновник аварии и не думал сбавлять скорость и продолжил движение, вернувшись на проезжую часть.

Видеофрагмент заканчивается тем, что водитель в конечном итоге уезжает с места происшествия.

Видео: Powernet / vk.com