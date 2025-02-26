На трассе под Волгоградом погиб пассажир «Шевроле Нива» в ДТП с Lexus





В Кумылженском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Шевроле Нива» и Lexus. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в результате аварии погиб пассажир внедорожника.

По предварительной информации, трагедия произошла на 275-м километре трассы «Жирновск-Вешенская». Мужчина скончался от полученных травм на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Водитель «Нивы» был экстренно госпитализирован в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области