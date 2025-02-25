Федеральные новости

Госдума разрешила силовикам забирать машины у россиян для борьбы с терроризмом

Федеральные новости 25.02.2025 21:38
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25.02.2025 21:38


Сегодня, 25 февраля, на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающих силовиками использовать личный транспорт граждан при проведении контртеррористической операции. 

Теперь на проведении проведения КТО, для борьбы с терроризмом разрешается использование транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам независимо от формы собственности. В крайних случаях документ разрешает сотрудникам МВД использовать личные авто физлиц. 

Исключение составят машины, принадлежащие дипломатическим представительствам, консульским и иным учреждениям иностранных государств, а также международным организациям.  

Ранее допускалось использовать транспорт только для доставки пострадавших и преследования подозреваемых в теракте.

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