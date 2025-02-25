



Сегодня, 25 февраля, на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающих силовиками использовать личный транспорт граждан при проведении контртеррористической операции.

Теперь на проведении проведения КТО, для борьбы с терроризмом разрешается использование транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам независимо от формы собственности. В крайних случаях документ разрешает сотрудникам МВД использовать личные авто физлиц.

Исключение составят машины, принадлежащие дипломатическим представительствам, консульским и иным учреждениям иностранных государств, а также международным организациям.

Ранее допускалось использовать транспорт только для доставки пострадавших и преследования подозреваемых в теракте.