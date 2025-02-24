РИА Рейтинг: волгоградцы резко убавили кредитную активность





Волгоградская область по итогам 2024 года заняла 21 место в рейтинге закредитованности населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, соотношение среднедушевого долга и годовой зарплаты жителей региона составило, согласно исследованию, 52,5%. В среднем на каждого человека приходилось 319,6 тысячи рублей кредитов. Это на 9,9 тысячи больше, чем было по итогам 2023 года. Волгоградская область по итогам 2024 года заняла 21 место в рейтинге закредитованности населения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Рейтинг, соотношение среднедушевого долга и годовой зарплаты жителей региона составило, согласно исследованию, 52,5%. В среднем на каждого человека приходилось 319,6 тысячи рублей кредитов. Это на 9,9 тысячи больше, чем было по итогам 2023 года.

Между тем, годом ранее Волгоградская область в подобном рейтинге занимала 24-е место. Тогда на каждого жителя приходилось 309,7 тысячи рублей заемных средств. При этом по сравнению с предыдущим годом волгоградцы резко нарастили объем кредитов – рост составил почти 56 тысячи рублей. В 2024 году, как оказалось, жители региона резко убавили кредитную активность. Между тем, годом ранее Волгоградская область в подобном рейтинге занимала 24-е место. Тогда на каждого жителя приходилось 309,7 тысячи рублей заемных средств. При этом по сравнению с предыдущим годом волгоградцы резко нарастили объем кредитов – рост составил почти 56 тысячи рублей.

Эксперты выяснили, что наибольшая степень закредитованности населения по итогам 2024 года оказалась у жителей Тувы - чуть более миллиона рублей, наименьший показатель зафиксирован в Ингушетии и Крыму. Так, в Ингушетии на каждого жителя приходится всего около 64 тысячи заемных средств. При этом больше других банкам задолжали жители северных регионов. Эксперты выяснили, что наибольшая степень закредитованности населения по итогам 2024 года оказалась у жителей Тувы - чуть более миллиона рублей, наименьший показатель зафиксирован в Ингушетии и Крыму. Так, в Ингушетии на каждого жителя приходится всего около 64 тысячи заемных средств. При этом больше других банкам задолжали жители северных регионов.

В целом по России объем задолженности по кредитам населения перед банками составил по состоянию на 1 января 2025 года 34,9 триллиона рублей, а за последние 12 месяцев он вырос на 5,5 процента, или на 1,8 триллиона рублей. В целом по России объем задолженности по кредитам населения перед банками составил по состоянию на 1 января 2025 года 34,9 триллиона рублей, а за последние 12 месяцев он вырос на 5,5 процента, или на 1,8 триллиона рублей.

Напомним, по данным волгоградского отделения банка РФ, волгоградцы задолжали на начало 2025 года по кредитам 409,8 миллиарда рублей.

Фото V102.RU