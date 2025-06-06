На юге Волгограда ликвидировали условный розлив 14375 тонн мазута

Готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций проверили на промышленном предприятии Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора, участники учений отработали действия на территории ОПО «Топливное хозяйство ТЭЦ» при мгновенной разгерметизации резервуара хранения мазута и разливе нефтепродуктов.
По легенде, расчетный объем розлива составил 14375 тонн.
Комплексные учения прошли успешно - такой вывод по окончании учений сделали в ведомстве.
Фото Нижне-Волжского управления Ростехнадзора