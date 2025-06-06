Молодежный фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде расширит границы

В Волгограде стали известны первые подробности о четвертом по счету молодежном фестивале #ТриЧетыре. Как сообщили V102.RU организаторы, в на этот раз фестиваль расширит границы и выйдет на новые территории.

– Фестиваль пройдет в традиционном формате. Займем большую часть центра города. В этом году фестиваль также затронет новую территорию – обновленную часть набережной вплоть до улицы 7-й Гвардейской и Комсомольский сад. В этом году также постараемся побить рекорды по количеству участников фестиваля, а также количеству зрителей, – рассказала журналистам член организационного комитета молодежного фестиваля Екатерина Наумова.

По традиции мероприятия будут проходить на протяжении трех дней. Ожидается, что первый день откроется масштабной патриотической акцией, приуроченной к 80-летнему юбилею Великой Победы. Во второй и третий день программой фестиваля предусмотрено выступление известных исполнителей, мастер-классы и соревнования.

В этом году участниками молодежного фестиваля станут гости из 15 стран, в том числе Казахстана, Белоруссии и Сербии. Планируют посетить Волгоград жители Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, а также Херсона и Запорожья.