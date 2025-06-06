



В Казани накануне, 5 июня, завершился Кубок России по водному поло среди мужских команд. «Спартак-Волгоград» по итогам турнира завоевал серебряные медали, уступив в финале казанскому «КОС-Синтезу» со счетом 6:13, сообщает ИА «Высота 102».

В бассейне столицы Татарстана сражались за победу на соревнованиях восемь клубов. Напомним, в завершившемся национальном чемпионате красно-белые также финишировали на втором месте, проиграв в решающей серии своим принципиальным соперникам из Казани.

В четвертьфинале Кубка России спартаковцы уверенно обыграли московский «Восток-2» со счетом 16:5. Подопечные Владимира Карабутова со старта поединка подтвердили звание фаворитов противостояния, по итогам первых двух четвертей оформив весомое преимущество «плюс восемь» - 10:2. К окончанию встречи волгоградские ватерполисты только увеличили отрыв и вышли в полуфинал.

На этой стадии красно-белые встречались с астраханским «Динамо». Напомним, в полуфинале минувшего сезона Суперлиги «Спартак» оказался сильнее бело-голубых, поэтому географические соседи имели шансы взять реванш за неудачу в плей-офф чемпионата.

По итогам первого периода волгоградская команда лидировала со счетом 4:0 - отличились Роман Усов, Тимур Шайхутдинов, Степан Андрюков и Михаил Иванков. Во второй восьмиминутке астраханцы размочили счет, однако спартаковцы на этом отрезке еще дважды поразили ворота благодаря голам Романа Усова и Максима Шулева. Затем волгоградскому коллективу, который контролировал ход матча, удалось довести дело до уверенной виктории - 12:7.





Старт финального поединка против «КОС-Синтеза» для «Спартака» вышел провальным. После первой четверти хозяева лидировали - 4:1. В составе гостей единственным попаданием отметился Тимур Шайхутдинов. В следующей четверти дружина из Татарстана отправила еще пять безответных мячей. Таким образом, к середине матча «КОС-Синтез» громил своего соперника - 9:1. Третья восьмиминутка осталась за красно-белыми - 4:2. Но на итоговый результат это уже не повлияло. «КОС-Синтез» выиграл со счетом 13:6 и снова, как и год назад, завоевал второй по значимости трофей России, а спартаковцы по итогам сезона 24/25 стали финалистами и серебряными призерами двух главных национальных турниров - чемпионата и Кубка России.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев