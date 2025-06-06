



В Волгограде сегодня, 6 июня, вечером сотрудниками Госавтоинспекции проводятся массовые проверки водителей. На дорогах в центре города и на других магистралях горожане заметили десятки машин ДПС.





– В целях повышения безопасности дорожного движения 6 июня сотрудники Госавтоинспекции в Волгограде проводят специальное рейдовое мероприятие, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – Особое внимание нарядов обращено на выявление водителей, управляющих транспортным средством с подложными госномерами, либо вообще без знаков, а также на автомобили с тонировкой и на водителей в состоянии опьянения.









В ходе рейдов сотрудники ГАИ проверят на волгоградских дорогах транспорт на наличие регистрации. Будут изучены и личности водителей для выявления лиц, находящихся в розыске.

– Водителям необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков и указателей, выполнять требования сотрудников дорожно-патрульной службы, – предупреждают в Главке МВД.

Одного из водителей, который явно нарушил несколько правил, уже задержали к этому часу на Современнике в Волгограде. В поле зрения полицейских попала иномарка без номеров и с «глухой» тонировкой.





А водитель «Лады Гранты», также остановленный на пересечении проспекта Ленина и ул. Краснознаменской, решил самостоятельно устранить причину остановки без лишних выяснений.



