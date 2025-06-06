Медучреждения Волгоградской области переходят на особый режим

С 11 по 16 июня медицинские учреждения Волгоградской области будут работать в особом режиме. Как сообщили V102.RU в облздраве, в эти праздничные и выходные дни кабинеты и отделения неотложной помощи, а также инфекционные отделения будут принимать пациентов ежедневно. В Волгограде и Волжском прием будет осуществляться с 8:00 до 15:00, а в районах области — с 8:00 до 12:00.

Круглосуточно будут работать травматологические пункты и службы скорой помощи.

Сотрудники колл-центров поликлиник будут принимать звонки ежедневно с 8:00 до 16:30. Также они будут поддерживать постоянный контакт с региональным центром «Служба 122».

Медицинская помощь в детских лечебных учреждениях также будет оказываться ежедневно. С графиком работы можно ознакомиться на официальных ресурсах медицинских организаций.

По информации облздрава, во всех больницах и стационарах есть достаточный запас медикаментов. Кроме того, в соответствии с потребностью будет обеспечен необходимый объем лабораторных исследований.

Выписка льготных рецептов, а также листков нетрудоспособности будет производиться в соответствии с графиком работы медицинских организаций.