В МВД рассказали подробности ДТП с автобусом





Полиция рассказала подробности дорожно-транспортного происшествия в Советском районе Волгограда с участием автобуса №85 и фуры. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате столкновения в салоне пострадали две пассажирки.

По предварительным данным, ДТП случилось в 14:30 напротив дома №25 на Университетском проспекте. Водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с фурой.

Медицинская помощь потребовалась 66-летней и 13-летней пассажиркам. Обе были госпитализированы в больницу с сотрясением головного мозга.

Скриншот: Жесть Волгограда / t.me