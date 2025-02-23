Происшествия

В МВД рассказали подробности ДТП с автобусом

Происшествия 23.02.2025 19:15
0
23.02.2025 19:15


Полиция рассказала подробности дорожно-транспортного происшествия в Советском районе Волгограда с участием автобуса №85 и фуры. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате столкновения в салоне пострадали две пассажирки.

По предварительным данным, ДТП случилось в 14:30 напротив дома №25 на Университетском проспекте. Водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с фурой. 

Медицинская помощь потребовалась 66-летней и 13-летней пассажиркам. Обе были госпитализированы в больницу с сотрясением головного мозга. 

Скриншот: Жесть Волгограда / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.02.2025 21:33
Происшествия 23.02.2025 21:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2025 20:45
Происшествия 23.02.2025 20:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2025 16:07
Происшествия 23.02.2025 16:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2025 14:57
Происшествия 23.02.2025 14:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.02.2025 14:37
Происшествия 23.02.2025 14:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2025 21:23
Происшествия 22.02.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2025 18:59
Происшествия 22.02.2025 18:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2025 11:44
Происшествия 22.02.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2025 09:52
Происшествия 22.02.2025 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2025 09:32
Происшествия 22.02.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2025 16:43
Происшествия 21.02.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2025 15:27
Происшествия 21.02.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2025 14:58
Происшествия 21.02.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2025 13:17
Происшествия 21.02.2025 13:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2025 12:06
Происшествия 21.02.2025 12:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:56
В Волгограде 23 февраля прогремел праздничный салют: фотоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:33
В Волгограде потушили пожар в заброшенном общежитии на ул. ШауляйскойСмотреть фотографииCмотреть видео
20:45
На севере Волгограда Mercedes насмерть сбил девушку на ул. ОполченскаяСмотреть фотографииCмотреть видео
20:10
Волгоградцев предупредили о мошенничестве под предлогом восстановления карт Visa и MastercardСмотреть фотографии
19:15
В МВД рассказали подробности ДТП с автобусомСмотреть фотографии
18:36
В Камышине открыли бюст Героя России Даниила ЕжоваСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде задерживаются три рейса авиакомпании «Победа»Смотреть фотографии
17:36
Февральский снегопад позволил волгоградцам вспомнить настоящую зиму: смотрим фотоСмотреть фотографии
17:16
Волгоградские ватерполистки дома дважды проиграли «Динамо-Уралочке»Смотреть фотографии
16:47
Особенные медальоны передали бойцам СВО волгоградские волонтёрыСмотреть фотографии
16:07
Под Волгоградом водитель «Жигули» погибла после столкновения с световой опоройСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
В Новоаннинске из-за непогоды отменили хоккейный турнирСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде на СХИ автобус №85 столкнулся с фуройСмотреть фотографииCмотреть видео
14:37
В заснеженном Камышине произошла серия ДТП с самосваламиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:29
Выстрел памяти прогремел на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:38
На трассы Волгоградской области выехали 179 спецмашин для борьбы со снегомСмотреть фотографии
13:12
Без выходных и праздников: в центре Волгограда продолжается снос бывшего «МАНа»Смотреть фотографии
12:14
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области с 24 февраля начнут штрафовать на миллион за съемку БПЛАСмотреть фотографии
11:20
Ватерполисты «Спартака» в Казани выиграли один матч из двух у главных соперниковСмотреть фотографии
10:47
Андрей Бочаров на Мамаевом кургане почтил память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
10:36
В России начнут выдавать зарплаты цифровым рублемСмотреть фотографии
10:00
В ЦПКиО Волгограда высадят вишневую аллею для футбольных болельщиковСмотреть фотографии
09:31
Путин поздравил россиян с Днем защитника ОтечестваСмотреть фотографииCмотреть видео
09:06
«Последствия оценим уже скоро»: аномальная зима грозит Волгограду нашествием насекомыхСмотреть фотографии
08:30
На Нулевой продольной введут ограничения из-за салютаСмотреть фотографии
07:59
В Волгограде метель выгнала коммунальщиков на улицуСмотреть фотографии
07:30
В Волгоградской области пообещали гололедицу и морозы до -18º на новой неделеСмотреть фотографии
21:23
Крупный пожар заметили из космоса на берегу Дона в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:45
«От этого звука все внутри буквально замирает»: в Волгограде возвращается мода на грампластинкиСмотреть фотографии
 