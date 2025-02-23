В Волгограде на СХИ автобус №85 столкнулся с фурой





Сегодня, 23 февраля, в Советском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса №85 и фуры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, авария произошла неподалеку от остановки «Аграрный университет».





В момент столкновения в автобусе находились пассажиры, которые самостоятельно покинули салон. От удара сильно пострадала кабина водителя - осколки от лобового стекла вылетели на проезжую часть.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Видео: Жесть Волгограда / t.me