Происшествия

В заснеженном Камышине произошла серия ДТП с самосвалами

Происшествия 23.02.2025 14:37
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23.02.2025 14:37


Сегодня, 23 февраля, в городе Камышине Волгоградской области произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий с участием многотонных грузовиков, передает V102.RU со ссылкой на очевидцев. Кадрами с мест аварий местные автомобилисты поделились в соцсетях.



Так, на перекрестке два самосвала MAN не поделили дорогу и совершили столкновение лоб в лоб. Кабины обоих автомобилей пострадали от сильного удара. 

На других же кадрах видно, как на одном из железнодорожных переездов водитель китайского самосвала марки HOWO не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. 

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, к счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших. 

Видео: Посмотрено. Камышин / t.me

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