В заснеженном Камышине произошла серия ДТП с самосвалами





Сегодня, 23 февраля, в городе Камышине Волгоградской области произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий с участием многотонных грузовиков, передает V102.RU со ссылкой на очевидцев. Кадрами с мест аварий местные автомобилисты поделились в соцсетях.





Так, на перекрестке два самосвала MAN не поделили дорогу и совершили столкновение лоб в лоб. Кабины обоих автомобилей пострадали от сильного удара.

На других же кадрах видно, как на одном из железнодорожных переездов водитель китайского самосвала марки HOWO не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, к счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Видео: Посмотрено. Камышин / t.me