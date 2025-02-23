Федеральные новости

В России начнут выдавать зарплаты цифровым рублем

Федеральные новости 23.02.2025 10:36
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23.02.2025 10:36



В России со второй половины 2025 года часть российских компаний и организаций смогут перейти на выдачу зарплаты цифровым рублем. Об этом заявил «Парламентской газете» 21 февраля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает V102.RU. 

- Я думаю, небольшие компании первыми к этому процессу подключатся. Также не исключено, что некоторые компании покрупнее «попросят» сверху перейти на такую модель с целью популяризации цифрового рубля, - пояснил изданию Аксаков. 

Напомним, ранее в ЦБ рассказали, что альтернативной валютой также можно будет в будущем получить и пенсию.

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