ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль





Пенсионные выплаты можно будет получать в виде цифровых рублей, которые можно использовать для оплаты покупок и дарить внукам без комиссий. Об этом сообщил Банк России в своем официальном Telegram-канале, передает V102.RU.

Центробанк решил объяснить простыми словами для пенсионеров введение цифрового рубля, сравнив его с наличными и безналичными деньгами. Главным аргументом в использовании такого вида денежных средств стало отсутствие комиссии по переводам денег внукам.

— Платить за переводы не нужно, это бесплатно. Банк России установил нулевой тариф, — говорится в пояснении регулятора.

Также пожилым людям пояснили, что открытие цифрового кошелька является добровольным и его можно закрыть в любой момент. Комиссия по операциям для магазинов составит всего лишь 0,3% от покупки.

Напомним, выпуск цифрового рубля запланирован с 1 июля 2025 года. Эмитентом будет Банк России, а хранить деньги будут на цифровых кошельках на платформе ЦБ через мобильные приложения банков.



Изображение подготовил с помощью ИИ Павел Мирошкин / V102.RU