В Волгограде осуждена группа поджигателей машин и квартир должников

Сегодня, 20 февраля, апелляционная инстанция оставила в силе приговор по уголовному делу о поджогах в Волгограде квартир и машин должников, передает V102.RU.

По информации прокуратуры региона, 20-летний Артем Ибрагимов и 21-летний Артем Гуляев совместно с несовершеннолетним сообщником в июне 2023 года за деньги при помощи зажигательной смеси совершили поджоги автомобилей и квартир трех граждан. Это было сделано в целях устрашения должников.

Краснооктябрьский районный суд Волгограда в ноябре 2024 года признал Ибрагимова и Гуляева виновными по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж в составе группы лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что указанные преступления были совершены в Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда. Также установлена причастность молодых людей к совершению хищений имущества из магазинов.

Приговором суда Ибрагимов осужден на 3 года 6 месяцев в колонии общего режима, а Гуляев - к 4 годам колонии общего режима.

Осужденные обжаловали приговор в апелляционном порядке. Они просили снизить назначенное наказание, но областной суд их жалобу не удовлетворил. Приговор вступил в законную силу.

Сообщник осужденных, который в момент совершения преступлений был несовершеннолетним, осужден к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.