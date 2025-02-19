Под Волгоградом «семерка» снесла столб, есть раненые

Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения легковушки с бетонным столбом в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло сегодня, 19 февраля, в 16:10 на ул. Пушкина.





- Водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2107», напротив дома № 85 «А» по ул. Пушкина не справился с управлением и совершил наезд на металлический столб. В результате ДТП водитель и пассажир автомашины доставлены в медучреждение, - сообщили в Главке.





На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и экипажи Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области