Происшествия

Под Волгоградом два человека покалечились из-за сена на дороге

Происшествия 19.02.2025 10:45
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19.02.2025 10:45


В Калачевском районе два человека пострадали в ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 18 февраля около семи часов вечера на 3 км автодороги «Октябрьский - Шебалино».
- Водитель Renault Symbol совершил наезд на рулон сена, в результате автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, - пояснили в главке. 
Водителя и его пассажирку госпитализировали с травмами. 
Фото V102.RU (архив)

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