Происшествия

Километровая пробка собралась на пр. Ленина в Волгограде после странного ДТП

Происшествия 18.02.2025 19:17
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18.02.2025 19:17


В Тракторозаводском районе 18 февраля в вечерний час-пик образовался километровый затор по направлению на север Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», пробка возникла в результате дорожно-транспортного происшествия. 

По информации очевидцев, на проспекте Ленина столкнулись две иномарки. Водитель одной из них выехал на главную дорогу на запрещающий сигнал светофора прямо перед двигавшимся на него потоком. Обе машины получили сильные повреждения. О пострадавших на момент публикации не сообщалось. 



Момент столкновения автомобилей попал на запись регистратора в одной из встречных машин. Видео опубликовал телеграм-канал «Ночной Волгоград». 


Отметим, что скорость движения транспорта на проблемном участке не превышает 5 километров в час. 

Фото, видео: nightvlg / t.me

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