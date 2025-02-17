



Ватерполисты волгоградского «Спартака» в седьмом туре мужской Суперлиги в двух домашних матчах оказались сильнее «Балтики» из Санкт-Петербурга со счетом 12:5 и 11:7, сообщает V102.RU.

Отметим, перед очными поединками «Спартак» расположился на третьем месте, а гости идут на предпоследней, пятой позиции в розыгрыше Суперлиги. Красно-белые избежали потери очков, продемонстрировав уверенную игру в обеих дуэлях при поддержке родных трибун.

Счет в первой встрече открыли хозяева - отличился Роман Усов. Затем Тимур Шайхутдинов в большинстве удвоил преимущество. К исходу стартовой четверти красно-белые лидировали - 3:2. Во втором игровом отрезке соперники забросили по разу. В следующей восьмиминутке в составе красно-белых отличились Константин Шейкин и капитан Михаил Рудай. У коллектива из Северной столицы единственное точное попадание в четверти оказалось в активе Макара Сальникова. В заключительном периоде волгоградцы отправили шесть мячей в сетку ворот «Балтики», а сами при этом пропустили лишь однажды. В итоге «Спартак» праздновал крупную победу - 12:5.





В повторном матче Василий Еськов вывел красно-белых вперед, после чего балтийцы отличились трижды подряд и завершили период в свою пользу - 3:1. Во второй восьмиминутке питерские ватерполисты увеличили отрыв по итогам результативного броска Егора Емцева. Дубль Михаила Иванкова до большого перерыва позволил «Спартаку» сократить отставание до минимума - 3:4. В третьей четверти волгоградцы в результативной перестрелке догнали соперников - 6:6. А в последнем периоде подопечные Владимира Карабутова были неудержимы в атаке - хет-трик Степана Андрюкова и попадания Михаила Иванкова и Романа Усова ознаменовали вторую викторию подряд над «Балтикой» - 11:7.

Таким образом, красно-белые заработали 43 очка и продолжают уверенно занимать третье место в Суперлиге. В следующем туре волгоградский клуб 21 и 22 февраля на выезде сыграет с лидером турнира и действующим чемпионом России - казанским «КОС-Синтезом», имеющим 61 балл в активе.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев