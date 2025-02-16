Происшествия

На трассе «Волгоград-Астрахань» погибла женщина

Происшествия 16.02.2025 10:47
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16.02.2025 10:47


В Ленинском районе в результате ДТП погибла женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария со смертельным исходом произошла 15 февраля в 20-20 ч. на 46 км автодороги «Волгоград - Астрахань».
- Столкнулись два автомобиля Лада Гранта.  Пассажирка одной из автомашин скончалась при транспортировке в медучреждение, - прокомментировали в главке.



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