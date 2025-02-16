На трассе «Волгоград-Астрахань» погибла женщина

Происшествия 16.02.2025 10:47
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16.02.2025 10:47
В Ленинском районе в результате ДТП погибла женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария со смертельным исходом произошла 15 февраля в 20-20 ч. на 46 км автодороги «Волгоград - Астрахань».- Столкнулись два автомобиля Лада Гранта. Пассажирка одной из автомашин скончалась при транспортировке в медучреждение, - прокомментировали в главке.
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Поезд Москва-Волгоград отстал от графика на 2,5 часа15.02.2025 18:37
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Происшествия 15.02.2025 09:21
В Волжском на ул. Мира иномарка насмерть сбила пешехода15.02.2025 09:11
Происшествия 15.02.2025 09:11
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Губернатор Бочаров сообщил об отражении массированной атаки БПЛА15.02.2025 07:15
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«Чиновники не боятся Бастрыкина?»: аварийный дом в Волгограде затопило четвертый раз за год14.02.2025 20:22
Происшествия 14.02.2025 20:22