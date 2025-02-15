В России расширят возможность для прикрепления к поликлинике

Минздрав России планирует разрешить жителям всех регионов РФ прикрепляться к поликлинике через портал государственных услуг. Как сообщает V102.RU, соответствующий проект ведомственного приказа накануне опубликован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

Новый порядок выбора гражданином медицинской организации в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, как предполагается, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Приказ предусматривает, что гражданин сможет выбрать удобную для него форму подачи заявления на прикрепление к поликлинике – через единый портал госуслуг или путем подачи личного бумажного обращения в медицинское учреждение.

В настоящее время не во всех регионах можно подать такое заявление в онлайновом режиме.