Федеральные новости

В России расширят возможность для прикрепления к поликлинике

Федеральные новости 15.02.2025 10:22
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15.02.2025 10:22


Минздрав России планирует разрешить жителям всех регионов РФ прикрепляться к поликлинике через портал государственных услуг. Как сообщает V102.RU, соответствующий проект ведомственного приказа накануне опубликован на официальном сайте проектов нормативных правовых актов.

Новый порядок выбора гражданином медицинской организации в рамках программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, как предполагается, вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Приказ предусматривает, что гражданин сможет выбрать удобную для него форму подачи заявления на прикрепление к поликлинике – через единый портал госуслуг или путем подачи личного бумажного обращения в медицинское учреждение.

В настоящее время не во всех регионах можно подать такое заявление в онлайновом режиме.

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