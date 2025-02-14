Экономика

Накопления волгоградцев в банках выросли до полутриллиона рублей

Экономика 14.02.2025 18:57
0
14.02.2025 18:57


Накопления волгоградцев в банках превысили полтриллиона рублей. Такие данные, передает ИА «Высота 102», сообщили в волгоградском отделении банка РФ. 
Так, на начало 2025 года объем средств жителей Волгоградской области на счетах в банках составил почти 506 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. В целом по стране прирост составил 25,8%.  Увеличение связано с ростом заработных плат и высокими ставками по вкладам, отметили аналитики. 
Также в регионе за год выросли средства на депозитах юридических лиц на 23% - до 49 млрд рублей. А у индивидуальных предпринимателей – на 24% (более 26 млрд рублей).
Общий объем средств, который хранят в банках региона жители области и представители бизнеса, на начало текущего года достиг почти 692 млрд рублей, что на 16,5% больше, чем годом ранее.
Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
14.02.2025 12:59
Экономика 14.02.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.02.2025 12:02 Реклама
Экономика 14.02.2025 12:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2025 09:40 Реклама
Экономика 14.02.2025 09:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2025 08:14
Экономика 14.02.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.02.2025 15:50
Экономика 13.02.2025 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.02.2025 11:21
Экономика 13.02.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.02.2025 08:15
Экономика 13.02.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.02.2025 20:29
Экономика 12.02.2025 20:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.02.2025 13:26
Экономика 12.02.2025 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.02.2025 12:00
Экономика 11.02.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.02.2025 09:16 Реклама
Экономика 11.02.2025 09:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2025 21:56
Экономика 10.02.2025 21:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.02.2025 12:00
Экономика 10.02.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.02.2025 06:42
Экономика 10.02.2025 06:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
07.02.2025 14:40 Реклама
Экономика 07.02.2025 14:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:41
В Волжском похоронили экс-директора трубного завода Елену БлаговуСмотреть фотографии
19:25
В Волгограде ЦПКиО пополнится сотнями деревьев, кустарников и цветовСмотреть фотографии
18:57
Накопления волгоградцев в банках выросли до полутриллиона рублейСмотреть фотографии
18:09
«Говорили, нет денег»: обращение в СК за день изменило жизнь тяжелобольной супруги участника СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:36
В Волгоградской области ветеранам СВО помогут переобучиться на чиновниковСмотреть фотографии
17:29
Два отделения больницы СМП №7 на несколько дней остановили прием пациентовСмотреть фотографии
16:42
«Признали погибшим по суду»: в Волгоградской области спустя 2 года после смерти похоронят бойца СВОСмотреть фотографии
16:31
МВД опубликовало видео с облившим зеленкой сотрудницу банка жителем КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:22
В Котово Волгоградской области мужчина облил зеленкой сотрудницу банкаСмотреть фотографии
16:03
Под Волгоградом водитель внедорожника переехал своего приятеляСмотреть фотографии
15:51
Алексей Никитин покинул волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
15:37
Под Волгоградом расследуют разрушение братской могилы на месте концлагеряСмотреть фотографии
15:28
В Волгограде управлявший Hyundai начинающий наркоман оказал сопротивление полицейскимСмотреть фотографии
15:13
За грабеж в Волгограде задержали 29-летнего селянинаСмотреть фотографии
14:35
«Доча, тебе говядинку привезли!»»: подстреленная в голову собака в Волжском идет на поправкуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
МЧС: снежный шквал обрушится на Волгоградскую область 15 февраляСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде на пять месяцев продлят работу маршрутов №№ 85, 43 и 8аСмотреть фотографии
14:17
Сотрудник волгоградского предприятия получил государственную наградуСмотреть фотографии
13:59
Волгоградский «Ротор-2» в 2025 году выступит во Второй лиге Смотреть фотографии
13:47
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%Смотреть фотографии
12:59
Банк России решает, поднимать ли ключевую ставку выше 21%Смотреть фотографии
12:38
В Госдуме год супружества оценили в 1000 рублей: новый законопроектСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде осудили бригадира за упавшего с крыши рабочегоСмотреть фотографии
12:02
«Синара-Девелопмент» открыла продажи в новом жилом комплексе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:54
«Приехали полицейские и кинологи»: в Волгограде эвакуировали колледж машиностроителейСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
В Волгоградской области за сутки потеплеет до +7 и похолодает до -16 градусовСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом «Нива» сгорела из-за утечки бензинаСмотреть фотографии
11:24
«Ушел на километр от берега»: рыбак утонул на зимней рыбалке на Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
11:01
Очевидцы засняли на видео дым от крупного пожара в ЗаволжьеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Неведомую свинину обнаружили на территории Волгоградской областиСмотреть фотографии
 