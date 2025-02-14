Накопления волгоградцев в банках выросли до полутриллиона рублей

Экономика 14.02.2025 18:57
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14.02.2025 18:57
Накопления волгоградцев в банках превысили полтриллиона рублей. Такие данные, передает ИА «Высота 102», сообщили в волгоградском отделении банка РФ.
Так, на начало 2025 года объем средств жителей Волгоградской области на счетах в банках составил почти 506 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. В целом по стране прирост составил 25,8%. Увеличение связано с ростом заработных плат и высокими ставками по вкладам, отметили аналитики.
Также в регионе за год выросли средства на депозитах юридических лиц на 23% - до 49 млрд рублей. А у индивидуальных предпринимателей – на 24% (более 26 млрд рублей).
Общий объем средств, который хранят в банках региона жители области и представители бизнеса, на начало текущего года достиг почти 692 млрд рублей, что на 16,5% больше, чем годом ранее.
Фото V102.RU
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