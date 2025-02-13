Борщ становится не по карману волгоградцам из-за роста цен в магазинах





В Волгоградской области на минувшей неделе среди наиболее подешевевших продуктов оказались помидоры и колбаса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, вареная колбаса подешевела на 2,6% - до 420,59 рублей за кг, а полукопченая – на 0,5% (561 рубль за кг). В Волгоградской области на минувшей неделе среди наиболее подешевевших продуктов оказались помидоры и колбаса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, вареная колбаса подешевела на 2,6% - до 420,59 рублей за кг, а полукопченая – на 0,5% (561 рубль за кг).

Стоимость помидоров также снизилась примерно на 1,5%. Килограмм этих овоще стоит теперь в среднем 236,38 рублей за кг. В то же время в регионе подорожали огурцы. Рост за неделю составил 5,26% (292,35 рубля за килограмм). Стоимость помидоров также снизилась примерно на 1,5%. Килограмм этих овоще стоит теперь в среднем 236,38 рублей за кг. В то же время в регионе подорожали огурцы. Рост за неделю составил 5,26% (292,35 рубля за килограмм).

Также подешевели рис – на 1,4% (96,32 рубля за килограмм), пшеничная мука – на 3,7% (40,82 рубля за кг). А вот мороженая рыба, которая дорожала в течение нескольких последних недель, прибавила в цене еще 1,33% и стоит теперь около 205 рубля за килограмм. Также подешевели рис – на 1,4% (96,32 рубля за килограмм), пшеничная мука – на 3,7% (40,82 рубля за кг). А вот мороженая рыба, которая дорожала в течение нескольких последних недель, прибавила в цене еще 1,33% и стоит теперь около 205 рубля за килограмм.

На 1,35% выросла стоимость творога (405,45 рубля) и на 3,21% - бананов. Цена килограмма экзотических фруктов составляет теперь около 165,71 рубля за килограмм. На 1,35% выросла стоимость творога (405,45 рубля) и на 3,21% - бананов. Цена килограмма экзотических фруктов составляет теперь около 165,71 рубля за килограмм.

Среди овощей так называемого борщевого набора рост стоимости отмечен на капусту (плюс 3,12%), на морковь – на 2,88% (39,57 рублей), на свеклу – на 3,23% (47,72 рублей). Картофель за неделю также подорожал почти на 1% (57,08 рублей). Подешевела, и то практически незаметно, говядина, необходимая для приготовления популярного блюда – мину 0,08% по отношению к прошлой неделе (551,68 рублей за килограмм бескостного мяса). Среди овощей так называемого борщевого набора рост стоимости отмечен на капусту (плюс 3,12%), на морковь – на 2,88% (39,57 рублей), на свеклу – на 3,23% (47,72 рублей). Картофель за неделю также подорожал почти на 1% (57,08 рублей). Подешевела, и то практически незаметно, говядина, необходимая для приготовления популярного блюда – мину 0,08% по отношению к прошлой неделе (551,68 рублей за килограмм бескостного мяса).

Фото V102.RU