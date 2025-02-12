Федеральные новости

В Госдуме хотят вернуть в школах оценки за поведение

Федеральные новости 12.02.2025 09:57
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12.02.2025 09:57


В Госдуме рассмотрят законопроект о введении в школах оценки за поведение. Как сообщает V102.RU, с такой инициативой выступил первый зампред комитета парламента по контролю Дмитрий Гусев. 

Изменения коснутся статьи 66 закона «Об образовании в Российской Федерации». Предлагаются дополнить  ее введением аттестационным отзывом о поведении в начальном и среднем общем образовании, оценивать которое будет педагог. 

Как заявляют авторы законопроекта, целью инициативы является формирование учебной дисциплины обучающихся и повышения их социальной активности. 

— Аттестационный отзыв о поведении помогает детям осознать личную ответственность за свои действия, что в свою очередь формирует навыки самодисциплины и самоконтроля, — говорится в пояснительной записке.

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