Суд в Волгограде узаконил приговор о наезде на группу детей

Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда оставила без изменения приговор Светлане Худенко, которая в апреле 2024 года совершила наезд на четырех школьников, передает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Худенко в декабре прошлого года признали виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Водителя приговорили к 2 годам ограничения свободы с запретом на 2,5 года управлять транспортными средствами. Женщине также предстоит выплатить 1,5 миллиона в качестве компенсации морального вреда.

Худенко полностью признала вину, но в апелляции просила снизить размер выплаты, однако ей было в этом отказано.

Напомним, что ДТП произошло 11 апреля 2024 года в Тракторозаводском районе. Худенко, управляя автомобилем Renault Duster, напротив дома № 47 по улице Ополченской совершила наезд на переходивших дорогу по пешеходному переходу двух 11-летних девочек и мальчиков в возрасте 11-ти и 12-ти лет.

В результате ДТП одной из школьниц был причинен тяжкий вред здоровью, остальным - вред здоровью средней тяжести.

Приговор вступил в законную силу.