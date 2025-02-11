Расследования

Суд в Волгограде узаконил приговор о наезде на группу детей

Расследования 11.02.2025 19:41
0
11.02.2025 19:41


Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда оставила без изменения приговор Светлане Худенко, которая в апреле 2024 года совершила наезд на четырех школьников, передает V102.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

Худенко в декабре прошлого года признали виновной по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Водителя приговорили к 2 годам ограничения свободы с запретом на 2,5 года управлять транспортными средствами. Женщине также предстоит выплатить 1,5 миллиона в качестве компенсации морального вреда.

Худенко полностью признала вину, но в апелляции просила снизить размер выплаты, однако ей было в этом отказано.

Напомним, что ДТП произошло 11 апреля 2024 года в Тракторозаводском районе. Худенко, управляя автомобилем Renault Duster, напротив дома № 47 по улице Ополченской совершила наезд на переходивших дорогу по пешеходному переходу двух 11-летних девочек и мальчиков в возрасте 11-ти и 12-ти лет. 

В результате ДТП одной из школьниц был причинен тяжкий вред здоровью, остальным - вред здоровью средней тяжести.

Приговор вступил в законную силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.02.2025 20:48
Расследования 11.02.2025 20:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2025 19:15
Расследования 11.02.2025 19:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2025 18:35
Расследования 11.02.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2025 13:28
Расследования 11.02.2025 13:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2025 10:20
Расследования 11.02.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.02.2025 06:33
Расследования 11.02.2025 06:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2025 20:23
Расследования 10.02.2025 20:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2025 15:52
Расследования 10.02.2025 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2025 15:27
Расследования 10.02.2025 15:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2025 11:38
Расследования 10.02.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.02.2025 11:11
Расследования 10.02.2025 11:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.02.2025 08:31
Расследования 09.02.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.02.2025 18:50
Расследования 07.02.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.02.2025 14:25
Расследования 07.02.2025 14:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.02.2025 12:56
Расследования 07.02.2025 12:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:31
В Городище скандальное благоустройство площади Павших Борцов завершат за 18 млн рублейСмотреть фотографии
20:48
Суд над выступившей у Малахова волгоградкой отложили на неделюСмотреть фотографии
20:21
С виновника загрязнения нефтепродуктами земли в Котово взыскивают 36 млн рублейСмотреть фотографии
20:00
В Камышине приостановлена работа маршруток №15 и №17 из-за «парада» микроавтобусовСмотреть фотографии
19:41
Суд в Волгограде узаконил приговор о наезде на группу детейСмотреть фотографии
19:15
Убийцу двух таксистов в центре Волгограда спустя 31 год отправили за решеткуСмотреть фотографии
19:07
Ученые ВолгГТУ проверят надежность «Родины-матери» на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
18:35
О фальшивых лекарствах от запора и повышения либидо предупредили волгоградцевСмотреть фотографии
18:05
Волгоградка на внедорожнике сбила 8-летнего школьникаСмотреть фотографии
17:45
РБК: сетевики пожаловались в ФАС на низкие цены электроники в маркетплейсахСмотреть фотографии
17:28
Волгоградка на задней передаче устроила массовое ДТП и сбила пешеходаСмотреть фотографии
17:02
«Частники не спасли»: волгоградские власти планируют усилить роль госпредприятий в межмуниципальных перевозкахСмотреть фотографии
17:01
Волгоградца оштрафовали за бело-сине-белый флаг на иномаркеСмотреть фотографии
16:50
С рыбзавода в Волгоградской области требуют денег за 2,7 тонны толстолобикаСмотреть фотографии
16:45
В Госдуме приняли закон о защите граждан от мошеннических кредитовСмотреть фотографии
16:16
Олег Газманов признался, что любит возвращаться в ВолгоградСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Сельские жители Волгоградской области увеличили онлайн активностьСмотреть фотографии
15:44
В Елани начался суд над экс-мэром Гугучкиным и его сообщникомСмотреть фотографии
15:05
Депутаты облдумы предложили увеличить штрафы за съемку БПЛА до полумиллиона рублейСмотреть фотографии
14:51
Волгоградцы забросали Банк России жалобами на мошенниковСмотреть фотографии
13:43
В МВД посоветовали средства защиты от взлома смартфонаСмотреть фотографии
13:28
Экс-председатель СНТ в Волжском идет под суд за хищение земснаряда садоводовСмотреть фотографии
13:16
Конституционный суд разрешил пенсию детям, зачатым после смерти отца через ЭКОСмотреть фотографии
12:53
Станет доступнее? В Волгограде автовокзал перенесут из центра на окраину Дзержинского районаСмотреть фотографии
12:42
Волжане опубликовали видео с выброшенной на мусорку собакой с простреленной головойСмотреть фотографииCмотреть видео
12:34
Видео: в центре Волгограда Ford рассыпался от жесткого ДТП на перекресткеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Индийские владельцы начали покидать совет директоров Волжского абразивного заводаСмотреть фотографии
11:54
«Могла разорваться в груди»: волгоградские кардиохирурги спасли молодого мужчину от внезапной смертиСмотреть фотографии
11:38
На Госуслугах разрешили отправлять «анонимки» владельцам автоСмотреть фотографии
11:17
Под Волгоградом из озера достали тела двоих утонувших рыбаковСмотреть фотографии
 