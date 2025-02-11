Волгоградка на внедорожнике сбила 8-летнего школьника

В Ворошиловском районе Волгограда водитель премиального внедорожника EXEED сбила 8-летнего мальчика. Дорожно-транспортное происшествие, сообщает ИА «Высота 102», произошло на ул. Череповецкой днем 11 февраля.
– По предварительной информации, в 15-45 час. водитель напротив дома 11/5 по ул. Череповецкая совершила наезд на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области происшествие.
На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, оперативно-следственная группа.
Состояние ребенка уточняется.
Фото: vlgchp / t.me