Происшествия

Волгоградка на внедорожнике сбила 8-летнего школьника

Происшествия 11.02.2025 18:05
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11.02.2025 18:05


В Ворошиловском районе Волгограда водитель премиального внедорожника EXEED сбила 8-летнего мальчика. Дорожно-транспортное происшествие, сообщает ИА «Высота 102», произошло на ул. Череповецкой днем 11 февраля. 

По предварительной информации,  в 15-45 час. водитель напротив дома 11/5 по ул. Череповецкая совершила наезд на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу в неустановленном месте, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области происшествие. 

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, оперативно-следственная группа.

Состояние ребенка уточняется. 

Фото:  vlgchp / t.me

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