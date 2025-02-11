Происшествия

Волгоградка на задней передаче устроила массовое ДТП и сбила пешехода

Происшествия 11.02.2025 17:28
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11.02.2025 17:28


Массовое ДТП с участием трех машин и пешехода произошла в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, аварию спровоцировала водитель Kia Ceed во время движения задним ходом по дворовой территории.

- Напротив дома № 35 по ул. Пархоменко она совершила наезд на 71-летнего пешехода, после чего произошло столкновение с автомашинами HAVAL и «Лада Веста», - сообщили в Главке.


Пострадавшего пешехода госпитализировали в больницу. На месте аварии экипажи Госавтоинспекции и следственно- оперативная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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