Волгоградка на задней передаче устроила массовое ДТП и сбила пешехода

Массовое ДТП с участием трех машин и пешехода произошла в Центральном районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, аварию спровоцировала водитель Kia Ceed во время движения задним ходом по дворовой территории.

- Напротив дома № 35 по ул. Пархоменко она совершила наезд на 71-летнего пешехода, после чего произошло столкновение с автомашинами HAVAL и «Лада Веста», - сообщили в Главке.





Пострадавшего пешехода госпитализировали в больницу. На месте аварии экипажи Госавтоинспекции и следственно- оперативная группа.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области