Транспорт

Владельцы спорткаров от 6 млн рублей попали в список «парковочных» льготников

Транспорт 24.10.2024 17:28
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24.10.2024 17:28

 


Комитет транспорта и дорожного хозяйства опубликовал реестр транспортных средств, в отношении которых предоставляется право на бесплатное пользование платными парковками, расположенными на государственных и муниципальных землях. Как сообщает ИА «Высота 102», список состоит из сотен наименований автомобилей и закрепленных за ними государственных номеров. В числе автомобилей можно увидеть как отечественные недорогие легковушки, так элитные иномарки стоимостью от 6 миллионов рублей. 

Так, например, немало в опубликованном в открытом доступе списке автомобилей бюджетных марок «Лада Гранта», RENAULT, «Лада Ларгус» и пр. Однако же, основную массу составляют машины иностранного производства, в том числе китайские новинки, стоимость которых на рынке сейчас составляет около 6 млн рублей и более. 

Среди диковинок, попавших в льготный список облкомтранса, к примеру, – китайский электромобиль Zeekr 001. Его стоимость составляет в среднем 6 млн рублей. Самая низкая цена, за которую автодиковинку предлагают жителям Волгограда, – 5,5 млн рублей. К слову, этот автомобиль был включен в Книгу рекордов Гиннесса, став самым быстрым электромобилем в дрифте и слаломе.

Есть в списке автомобиль марки TANK 300, цена на который со скидкой составляет от 3,5 млн рублей. Есть и более дешевый вариант – от 2 млн рублей – седан Tesla (новый, правда, от 5 млн рублей). А есть и BMW X6 XDRIVE, который продают по 9 млн рублей на рынке, Hyundai Palisade от 4 млн рублей в подержанном варианте и пр.  

В администрации Волгограда, куда информагентство обратилось за комментарием по поводу того, кому принадлежат включенные в реестр автомобили, сообщили, что все автовладельцы – получатели социальных льгот: 

Круг лиц, которые имеют льготное право бесплатного пользования парковочными местами, строго определен: освобождаются от оплаты парковки ветераны ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I, II групп, члены многодетных семей, участники СВО и члены их семей, владельцы электромобилей. Модель, марка автомобиля или год его выпуска не влияют на возможность включения транспортного средства в реестр льготных категорий. Ветеран Великой Отечественной войны или член многодетной семьи имеет право на включение в реестр принадлежащего ему на праве собственности транспортного средства независимо от его марки или модели, – сообщили в мэрии. 

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